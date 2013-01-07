السعودية تعتزم تعديل أقساط القرض العقاري لـ20 من الراتب آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: العربية.نت

كشفت مصادر رسمية في السعودية الاتجاه إلى إقرار تعديلات على طريقة سداد قروض صندوق التنمية العقارية لتكون الأقساط بنسبة 20%، من راتب المقترض وليست قسطا ثابتا لجميع المقترضين.



وقالت المصادر إن تغيير طريقة السداد ستكون نسبة من الراتب بحدود 20%، وبحد أدنى ألف ريال، وأعلى خمسة آلاف ريال، بنيت على أساس أن المعدلات العالمية لتمويل السكن تتراوح بين20 إلى 30%، من دخل المواطن المقترض، ما يراعي ظروف جميع فئات المواطنين، وتمكين الصندوق من سرعة تدوير ما يتم تحصيله لمن هم على قوائم الانتظار.



وأكدت المصادر أن مجلس الشورى أيد هذا التوجه، وأشار إلى أنه لتحقيق العدالة في التحصيل بين المقتدرين وغير المقتدرين، ولتحقيق سرعة تدوير رأس مال الصندوق، ورفع نسبة تحصيله، وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية.



وبينت أن نسبة القسط المقترحة غير مرهقة، وتراعي ظروف جميع فئات المواطنين حيث يتساوى في الوقت الحالي في قسط السداد البالغ 1666 ريالا من كان راتبه ثلاثة آلاف ريال مع من هم في المرتبة الخامسة عشرة أو أعلى، بينما لو طبق القسط بنسبة 20%، من الراتب فإن من راتبه ثلاثة آلاف ريال سوف يدفع قسطا قدره 600 ريال فقط ، ومن كان راتبه 10آلاف ريال سوف يدفع قسطا قدره ألفا ريال وهكذا.



وتمكن هذه الطريقة صندوق التنمية العقارية من توجيه الدعم المالي، وتيسر فترة السداد لمن هم أكثر حاجة له.