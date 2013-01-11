200 مليار دولار مشاريع عقارية قيد التنفيذ في الإمارات آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

قفزت قيمة المشاريع في المراحل الأولى من التنفيذ في الإمارات بنحو 127% إلى 199 مليار دولار، لتقود النمو في المنطقة، بعد الإعلان عن مشروع مدينة محمد بن راشد، وفقاً لتقديرات "سيتي غروب" للأبحاث التابع لمجموعة سيتي المصرفية.



واستحوذت الإمارات على حصة 50% من المشاريع الجديدة التي جرى الإعلان عنها خلال الثلاثين يوماً الماضية، تلتها الكويت مسجلة 18%، والسعودية 14%، و9% لقطر، و7% للعراق، و2% لمصر، وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية.



ووفقاً لتقديرات سيتي غروب فإن حجم المشاريع الجديدة قيد التحضير في المنطقة ارتفع بنحو 5% إلى 308 مليارات دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ووصل النمو في الإمارات إلى 15% في الفترة نفسها إلى 39 مليار دولار.



وارتفعت قيمة المشروعات في المرحلة الأولى من التنفيذ على مستوى المنطقة إلى 655 مليار دولار، في حين تراجعت قيمة المشروعات الملغاة أو المؤجلة في المنطقة بنحو 4% في الفترة نفسها إلى 1.45 تريليون دولار.



ووصلت قيمة عقود المشاريع التي جرى منحها في الإمارات إلى نحو 17 مليار دولار في العام الماضي مقابل 15 مليار دولار في 2011.



وقال التقرير إن التركيز اليوم على التعافي في دبي، وأضاف أن التحدي الحقيقي أمام الإمارة اليوم يتمثل في التمويل.