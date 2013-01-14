المملكة القابضة تبيع أراضي بـ300 مليون ريال شرق الرياض آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

وقعت شركة المملكة القابضة اتفاقية بيع جزء ثان من أرض مشروع المملكة شرق العاصمة السعودية الرياض، والمخصصة للتطوير من قبل مطورين آخرين بقيمة 300 مليون ريال (80 مليون دولار) إلى شركة سبل المطورة.



وذكر بيان صادر عن شركة المملكة القابضة، أنها حققت من عملية البيع هذه أرباحاً قدرها 185 مليون ريال (49.3 مليون دولار)، في الوقت الذي حققت فيه شركة المملكة القابضة من عملية بيع الجزء الأول من أرض مشروع المملكة لشركة سبل المطورة في شهر سبتمبر/أيلول 2012 أرباحاً قدرها 143.7 مليون ريال (38.32 مليون دولار).



وقال الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة في البيان الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط": "مشاريع المملكة العقارية تسير بخطوات واثقة ومربحة للمساهمين".



من جهته، قال المهندس طلال إبراهيم الميمان، الرئيس التنفيذي للتطوير والاستثمارات المحلية في شركة المملكة "نحن سعداء جداً بالتقدم الذي يتم إحرازه وقدرة الشركة على جذب المطورين للاستثمار في مشروع الرياض، حيث ارتفعت المبيعات التراكمية بـ550 مليون ريال والربح الصافي 329 مليون ريال".