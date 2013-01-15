52 مليار ريال من العقاري لبناء 124 ألف مسكن في السعودية آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04 المصدر: العربية.نت

اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية السعودي، محمد بن علي العبداني، دفعة قروض جديدة تشتمل على تقديم 10394 قرضاً لبناء ما يقارب 12472 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.



وبين العبداني في بيان نشرته صحيفة "الرياض"، أن قيمة هذه الدفعة بلغت نحو 5.2 مليار ريال، وتمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1434/1435 هـ.



وأكد ما يحظى به الصندوق من دعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز، والذي أثمر عن زيادة في عدد ومبالغ القروض التي تتم الموافقة عليها، مشيداً بالمتابعة المستمرة للصندوق من قبل رئيس مجلس إدارة الصندوق وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي.



وأهاب العبداني في تصريحه بالمواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء.