بدء تعافي سوق مواد البناء في قطر آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

شهد سوق مواد البناء في قطر مع بداية العام الحالي تحركا ايجابيا بعد عدة اعوام عجاف عانت فيها الشركات العاملة في هذا القطاع الأمرين، نظرا لتأثر قطاعي العقارات والمقاولات بالأزمة المالية العالمية في 2009 واستمرت تداعياتها حتى العام الماضي.



واكد عدد ممن المسؤولين في مجال توريد مواد البناء أن السوق بدأ يتعافى حاليا ومنذ ديسمبر الماضي، خاصة في المواد التي تدخل في بناء مساكن العمال والمناطق الصناعية كالحديد المجلفن والمصبوغ.



واشاروا الى ان الدولة تقوم حاليا ببناء 120 ألف وحدة سكنية للعمال على طريق الشمال وهو امر ساهم في انعاش السوق بشكل كبير، فيما اعرب آخرين عن آمالهم أن يشهد السوق خلال الفترة القادمة انتعاشا موازيا في سوق المقاولات العقارية لاسيما مع البدء في تنفيذ المشاريع الحكومية، وفقا لصحيفة "الراية" القطرية.



وقال المهندس عمرو سالم مدير الشركة الوطنية للانشاءات " NMCC" ، أن سوق مواد البناء في قطر شهد قفزة كبيرة منذ ديسمبر الماضي، حيث ارتفعت المبيعات حوالي 40 % مقارنة بمعدل المبيعات في ذات الفترة من العام الماضي.



وأضاف ان القرارات الحكومية بانشاء مناطق صناعية جديدة في الدولة ومنها منطقة بركة العوامر على طريق مسيعيد، ساهمت في انتعاش مبيعات الحديد المجلفن والمصبوغ والخشاب وغيرها، كما انه يتم حاليا بناء 120 ألف وحدة سكنية سابقة التجهيز للعمال على طريق الشمال، وهو ما ادى الى زيادة المبيعات في هذا القطاع من مواد البناء، حيث تتميز هذه المساكن أنها تتفق مع معايير الأمن والسلامة خاصة في مجال مكافحة الحريق ، والشركة تعتبر الوحيدة في قطر التي تنتج هذا النوع من الحديد الخاص للمساكن.



وتوقع المهندس عمرو سالم ان ترتفع مبيعات مواد البناء خلال الفترة القادمة لتصل الى 60 % ، منوها الى أن هذه الزيادة في المبيعات لن تؤثر على السعار المتداولة في السوق، باستثناء تلك الزيادات التي تجريها الدول المصدرة للمواد الخام مثل الصين والهند اللتين رفعتا أسعار الحديد الصناعي من 920 دولار للطن الى 1040 دولار .



وأوضح ان اسعار مواد البناء المخصصة للعقارات من حديد التسليح والأسمنت وغيرها فهناك انتعاش فيها ولكن السوق محققا اكتفاء ذاتيا لذا فمن المستبعد ان ترتفع اسعارها، لاسيما وان "قطر ستيل" تعمل على توازن السوق بشكل جيد بانتاجها الوفير في السوق.



ولفت سالم الى ان الشركة الوطنية للانشاءات تصدر منتجاتها حاليا الى الكويت والبحرين وسلطنة عمان، وسوف تواصل توسعها في باقي دول مجلس التعاون.