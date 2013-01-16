محكمة مصرية تؤجل قضية بطلان عقد مدينتي وتحيلها لدائرة أخرى آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: القاهرة - رويترز

حولت محكمة مصرية قضية أرض مدينتي المشروع العقاري الرئيسي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة إلى دائرة أخرى مع تحديد جلسة 16 أبريل/نيسان المقبل موعدا لنظر القضية.



وقال مراسل رويترز إن القاضي، منير صدقي، رئيس دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا أعلن في جلسة يوم الأربعاء إحالة القضية إلى دائرة الموضوع مع تحديد 16 أبريل موعدا للجلسة التالية.



وتحظى قضية أرض مشروع مدينتي بمتابعة وثيقة كمؤشر على مناخ الاستثمار في مصر.



وقال محلل متخصص في قطاع العقارات المصرية رفض نشر اسمه "من المستحيل سحب الأرض من مجموعة طلعت مصطفى. هناك استثمارات كبيرة مقامة بالفعل وهناك الكثير من وحدات المشروع تم بيعها بالفعل. أقصى ما يمكن حدوثه هو إعادة تسعير لسعر الأرض وهو لن يؤثر كثيراً على موقف الشركة المالي في حالة حدوثه".



وقال محسن عادل من "بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار"، "التأجيل سيزيد من ثقة المتعاملين في أسهم العقارات بالسوق".



وقبل أن تطيح انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك حكمت محكمة مصرية عام 2010 ببطلان عقد بيع الأرض المخصصة لمشروع "مدينتي" الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار من الدولة إلى مجموعة طلعت مصطفى قائلة إن طريقة البيع جعلت الثمن المدفوع أقل كثيرا من اللازم.



وأحدث الحكم هزة في القطاع العقاري وأثر على المستثمرين. وقوبلت جهود من السلطات لتسوية القضية بطعون قانونية.



وقال مراسل رويترز إن دائرة الموضوع التي أحيلت إليها القضية ستكون بنفس تشكيل دائرة فحص الطعون بالإضافة إلى رئيس دائرة الموضوع.



ويقع مشروع مدينتي على مساحة ثمانية آلاف فدان على أطراف العاصمة المصرية القاهرة، ويشمل منازل وفنادق وملعبا للجولف، وتم بيع الكثير من الوحدات بالفعل.



ومن أهم مشروعات مجموعة طلعت مصطفى في مصر مدينة الرحاب ومشروع الربوة وسان ستيفانو وسلسلة فنادق فور سيزونز ومشروع مدينتي.



وقفز سهم طلعت مصطفى أكثر من 4.5 بالمئة عقب صدور قرار التأجيل وبحلول الساعة 0958 بتوقيت غرينتش جرى تداوله عند 4.48 جنيه بارتفاع 2.75 بالمئة.



وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "السهم لديه دعم عند 4.20 جنيه ويستهدف مستوى 4.85 جنيه".



وواجهت شركات عقارية أخرى دعاوى ببطلان عقود شراء أراض من الدولة في عهد مبارك. ويقول مقيمو الدعاوى إن الأراضي بيعت بأثمان بخسة.



ومما يذكي قلق المستثمرين أن حكومة الرئيس محمد مرسي قالت إنها ستلاحق العقود التي تنطوي على فساد، وهو ما يخشى البعض أن يزيد من احتمالات رفع دعاوى أخرى بشأن عقود قديمة.