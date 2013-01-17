مشروع جديد لاستثمار مليوني وحدة سكنية مغلقة في القاهرة آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

في خدمة تعد الأولى من نوعها في مصر، تبنت وزارة الإسكان وبنك التعمير والإسكان فكرة مشروع متميز لاستثمار أكثر من مليوني وحدة سكنية مغلقة داخل مدينة القاهرة يعزف أصحابها عن تأجيرها خوفاً من عدم التزام المؤجر أو إهماله في القيام بالصيانة الدورية للوحدة، تقوم فكرة المشروع على شعار "نستأجر منك ونعيد تأجيرها لصالحك"، وفقاً لصحيفة "الوفد".



حيث قامت شركة التعمير لإدارة الأصول السياحية والعقارية "إدارة"، إحدى الشركات التابعة لبنك التعمير والإسكان، بدراسة لتحديد إمكانية قيام الشركة بالتعاقد مع أصحاب الوحدات المغلقة لتأجير وحداتهم بعد معاينة الوحدة وتحديد القيمة الإيجارية خلال فترات طويلة من سنة إلي خمس سنوات، ويتم التعاقد مع العميل وفقاً للمدة والشروط المتفق عليها مع ضمان كافة الحقوق لصاحب الوحدة، وتقوم الشركة بعرضها للإيجار والتعامل المباشر مع المستأجر في تحصيل الإيجارات وأعمال الصيانة الخاصة بالوحدة، وقد تم اختيار منطقة مدينة نصر - القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب كمرحلة أولى لتنفيذ المشروع.