ارتفاع أسعار المساكن يطال المزيد من المدن الصينية آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

شهدت المزيد من المدن الصينية، ارتفاعاً في أسعار المساكن في ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس شهري رغم استمرار التوجه الحكومي الصارم للتحكم بسوق العقارات، وفقاً لما أشارت إليه أحدث الأرقام.



ووفقاً للأرقام الصادرة، اليوم الجمعة، عن مصلحة الدولة للإحصاء، شهد شهر ديسمبر العام الماضي ارتفاع أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري في 54 مدينة من بين 70 مدينة صينية رئيسية شملها المسح الإحصائي، بزيادة عن 53 مدينة في نوفمبر/تشرين الثاني، ويعد هذا الارتفاع للشهر الثالث على التوالي.



وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" تراجعت أسعار المساكن الجديدة في 8 مدن في الشهر الماضي، بانخفاض من 10 مدن في نوفمبر، في حين استقرت الأسعار في 8 مدن أخرى.



وعلى أساس سنوي، شهدت 40 مدينة ارتفاع أسعار المساكن الجديدة في الشهر الماضي، بزيادة حادة من 25 مدينة في نوفمبر. وانخفضت الأسعار في 26 مدينة على أساس سنوي، بانخفاض من 41 مدينة في نوفمبر.