الأراضي خارج مناطق التملك الحر في دبي تحافظ على جاذبيتها آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

حافظ سوق الأراضي خارج مناطق التملك الحر في دبي على جاذبيته الاستثمارية خلال العام 2012، مدعوماً باستقرار الطلب عليها من مختلف شرائح المستثمرين.







وأكدت مصادر العمل العقاري، أن الأراضي خارج مناطق التملك الحر شهدت في الأشهر الماضية طلباً كبيراً جداً وغير مسبوق، لدرجة أنها وصلت إلى درجة الندرة ومن الصعب الحصول عليها بأسعارها السابقة مقارنة بالأراضي في مناطق التملك الحر التي تأثرت بالدرجة الأولى بنتائج الأزمة المالية العالمية، وانخفضت أسعار العقار عموماً والأراضي بشكل خاص بمعدلات كبيرة فإنها عاودت التماسك والتحسن التدريجي في ظل ثقة الكثيرين وإيمانهم بدبي وبيئتها الاستثمارية، وفقاً لصحيفة "الخليج" الإمارتية.



شهدت أسعار الأراضي ذات المساحات الصغيرة بين 20 و60 ألف قدم ارتفاعات متباينة بين منطقة وأخرى حيث تراوحت بين 5 و15% في ظل تنامي معدلات الطلب وتطور البنية التحتية فيها، في الوقت الذي تواصل الأراضي ذات المساحات الكبيرة لتطوير البنايات السكنية والتجارية ومراكز التجزئة المحافظة على حالة الاستقرار العام تقريباً مع اختلافات بسيطة في الأسعار.



وقال عبيد السلامي، مدير عام "دبي للاستثمار العقاري"، ذراع التطوير العقاري التابعة لـ"دبي للاستثمار"، إلى أن الأراضي خارج مناطق التملك الحر شهدت في الاشهر الماضية طلباً كبيراً جداً وغير مسبوق لدرجة أنها وصلت إلى درجة الندرة ومن الصعب الحصول عليها بأسعارها السابقة، أما مناطق التملك الحر التي تأثرت بالدرجة الأولى بنتائج الأزمة المالية العالمية وانخفضت أسعار العقار عموماً والأراضي بشكل خاص بمعدلات كبيرة فعاودت التماسك والتحسن التدريجي في ظل ثقة الكثيرين وإيمانهم بدبي وبيئتها الاستثمارية.