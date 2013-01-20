241 مشروعاً للبنية التحتية في قطر خلال 5 سنوات آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية، إن عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها في مجال البنية التحتية في قطر خلال السنوات الخمس القادمة ستصل إلى 241 مشروعاً في جميع المناطق.



وأوضح أن هذه الأعمال ستحرّك قطاع المقاولات في قطر، مشيراً إلى أن عدد المشاريع التي ستقوم بتنفيذها الشركات القطرية يبلغ 163 مشروعاً.



وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.



وتوقع التقرير تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري القطري خلال العام الحالي، مدفوعاً بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية، مؤكداً أن العام 2013 سيشهد الإعلان عن مجموعة من المناقصات والعطاءات الخاصة بمشاريع ضخمة سيجري تنفيذها في البلاد، كما أن الطلب على القطاع السكني في قطر سينمو بنسب مستمرة، مما سيؤدي إلى نمو كبير في العقارات لعدة سنوات، وهذا سيؤدي إلى نمو القطاع العقاري القطري، وفقاً لصحيفة "الراية" القطرية.



وقال إن الحكومة القطرية خصصت عشرات المليارات للاستثمار في العقارات والمرافق، موضحاً أن المستثمرين العقاريين يتحفزون لضخ استثمارات ضخمة يمولها القطاع المصرفي القطري، كما أن التوقعات تشير إلى وصول ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘسهيلات اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ في قطر إﻟﻰ 45 ﻣﻠﯿﺎر رﻳﺎل خلال العام 2013.



وأكد أن السوق العقارية القطرية تتميز بالتطور الشديد ولديها فلسفة خاصة بها مغزاها المزج بين الحداثة والتطور، وقال: "تتميز المنشآت العقارية القطرية بطابع خاص ومميز، الأمر الذي جذب عدداً كبيراً من المطورين الراغبين في المساهمة في تلك الفلسفة العقارية".



وقال التقرير إن التركيز يستمر الآن على تطوير مناطق سكنية جديدة في الدوحة وخارجها وتشمل ثلاث مناطق رئيسة، هي المنطقة الدبلوماسية، ومنطقة الخليج الغربي، والوعب، إضافة إلى مدينة لوسيل، وقد أظهرت الحركات الإنشائية في هذه المناطق إشارات واضحة حول قوة القطاع العقاري في قطر.



وبالنسبة لسوق المساحات العقارية الخاصة بمحال التجزئة في قطر قال تقرير "الاصمخ": من المتوقع أن تصل المساحات المتعلقة بمحال التجزئة إلى ما يقارب 200 ألف متر مربع بنهاية العام 2013.



وأشار التقرير إلى أن حجم التعاملات والصفقات العقارية شهد أداء مرتفعاً وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتدة من 6إلى 10 يناير الحالي، كما بلغت قيم عمليات البيع والرهن قرابة 560.166 مليون ريال من خلال تنفيذ 137 صفقة.



وبين أن بلديتي الوكرة والضعاين شهدتا نشاطاً كبيراً في حجم الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات. وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 27 صفقة تقريباً، متوقعاً أن تتركز التعاملات خلال الربع الأول من العام الحالي على مناطق الوكرة وأم صلال والضغاين والتي ينتظرها مستقبل كبير.



وحول أسعار الأراضي، أشار تقرير "الأصمخ" إلى أنها شهدت ارتفاعات خلال العام2012، مرشحاً استمرار هذه الارتفعات خلال الفترات القادمة نتيجة الحاجة إلى إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية، مبيناً أن نسبة تلك الزيادة سوف تعتمد على عامل العرض والطلب في كل منطقة.