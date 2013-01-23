42 مليار دولار تصرفات عقارات دبي فـي 2012

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أن القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في الإمارة لعام ‬2012 جاوزت ‬154 مليار درهم، تحققت من خلال ‬41 ألفاً ‬و767 معاملة.وأوضحت الدائرة أن القيمة الإجمالية لعمليات البيع بلغت نحو ‬69 مليار درهم، فيما وصلت قيمة الرهونات العقارية إلى نحو ‬83 مليار درهم، بينما بلغت قيمة التصرفات الأخرى نحو ثلاثة مليارات درهم.وذكرت أن نتائج عام ‬2012 تفوقت على مثيلتها العام الماضي، إذ شهدت نمواً في القيمة الإجمالية بنسبة ‬8٪، متوقعة أن تشهد السوق استمراراً للانتعاش القوي، خلال الفترة المقبلة.

وتفصيلاً، قالت الدائرة إن القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في الإمارة لعام ‬2012 جاوزت ‬154 مليار درهم، تحققت من خلال ‬41 ألفاً و‬767 معاملة متنوعة، شملت عمليات بيع ورهن وإجارة ومحافظ رهن وبيع مؤجل وإجراءات أخرى، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".



وبين تقرير التصرفات لعام ‬2012، الصادر عن الدائرة، توجه المستثمرين نحو الوحدات من نوع «سكني، تجاري»، من خلال المبايعات والرهون، ما يعكس تنامي الثقة والاستقرار في السوق العقارية.



وبلغ إجمالي تصرفات وحدات «السكني، التجاري» ‬31 ألفاً و‬145 إجراء، بقيمة وصلت إلى ‬38 مليار درهم، وبلغ العدد الكلي لعمليات البيع ‬25 ألفاً و‬515 إجراء، بقيمة إجمالية ‬31 مليار درهم، فيما وصل العدد الكلي لرهونات هذه الوحدات إلى ‬4300 رهناً بقيمة إجمالية قدرها خمسة مليارات درهم، وبلغت قيمة التصرفات الأخرى «هبة، مساطحة وغيرها» نحو مليار درهم.



وبحسب بيانات قسم البحوث والبيانات العقارية في إدارة تنمية القطاع العقاري، فإن إجمالي تصرفات الأراضي «بيع ورهن» بلغت ‬111 مليار درهم، وبلغ العدد الكلي لعمليات بيع الأراضي ‬5413 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت ‬34 مليار درهم، فيما وصل العدد الكلي لرهونات الأراضي إلى ‬3204 رهونات، بقيمة إجمالية قدرها ‬75 مليار درهم، ووصلت قيمة التصرفات الأخرى «هبة، مساطحة وغيرها» إلى ملياري درهم.



وبلغ مجموع تصرفات الفلل خمسة مليارات درهم، إذ وصل العدد الكلي لمبايعات الفلل إلى ‬1282 إجراء، بقيمة ثلاثة مليارات درهم، وبلغ العدد الكلي لرهونات الفلل في مناطق إمارة دبي ‬671 رهناً، بمبلغ إجمالي ملياري درهم، فيما لم تستأثر التصرفات الأخرى إلا بـ‬1.4 مليون درهم فقط.



وأوضحت الدائرة أن القيمة الإجمالية لعمليات البيع بلغت ‬69 مليار درهم، فيما وصلت قيمة الرهونات العقارية إلى ‬83 مليار درهم، بينما بلغت قيمة التصرفات الأخرى ثلاثة مليارات درهم.



واحتلت «الثنية الخامسة» أكثر المناطق من حيث عدد المبايعات، بواقع ‬590 مبايعة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو ملياري درهم. وتصدرت منطقتا «مرسى دبي» و«برج خليفة» من حيث أكثر المناطق تداولاً للوحدات، إذ بلغ عدد الإجراءات فيهما ‬10 آلاف و‬554 إجراء، بقيمة إجمالية بلغت ‬17 مليار درهم.