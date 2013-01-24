لبنان نفي لمبيعات عقارية خليجية واسعة آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: العربية.نت

اعتبر رئيس "الجمعية اللبنانية للشؤون العقارية" في لبنان مسعد فارس، أن ما يتردد عن بيع مواطني دول الخليج العربية لعقاراتهم في لبنان بأسعار متدنية عن تلك التي في السوق المحلية، "كلام غير دقيق". وطمأن في مؤتمر صحافي عقده أمس، إلى أن الوسطاء العقاريين "لم يلاحظوا وجود توجه من هذا النوع لدى الخليجيين". ولم يستبعد وجود "حالات فردية"، لكن رفض الحديث عن "ظاهرة".



وافترض فارس، أن "يكون ما تردد عن موضوع عقارات الخليجيين هو نتيجة التأثر بالتجاذبات السياسية ووجود التحريض الذي يلجأ إليه بعض الأطراف على الإخوة الخليجيين وعلى دولهم".



وقال "إذا كان هذا أو ذاك من رجال الأعمال الخليجيين باع فندقاً يملكه في لبنان، فهذا أمر طبيعي في التجارة القائمة على الاستفادة من الفرص، ولا ينسحب ذلك على العقارات الخاصة التي يملكها المواطنون الخليجيون"، وفقا لصحيفة "الحياة اللندنية".



وأسف فارس، لأن "الخليجيين لا يزورون لبنان بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدها العام الماضي"، ودعاهم إلى "المجيء إلى لبنان مجدداً كما كانوا يفعلون دائماً".



وقال: "حتى لو صحّ أن خليجيين يريدون بيع عقاراتهم، فإن لبنانيين كثراً يرغبون في الشراء فوراً". وأكد أن "اللبناني هو وحده الذي حرّك الفورة العمرانية العقارية التي شهدها لبنان في السنوات الخمس الأخيرة، ولم يكن مواطنو دول الخليج أو غيرها وراء الحركة القوية في السوق".



وأشار فارس إلى "تباطؤ في حركة السوق"، عزاها إلى "تزعزع الثقة عموماً بفعل التأثر بالوضع الاقتصادي العالمي، وبالوضع السياسي في المنطقة، وبطبيعة الحال بالوضع السياسي والأمني المحلي". وشرح أن "اللبنانيين المغتربين الذين كانوا يشترون في لبنان، إما أن أوضاعهم الاقتصادية وأعمالهم في دول الاغتراب ليست في أحسن أحوالها بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، أو أنهم اشتروا خلال الفورة في السنوات الخمس الماضية".



واعتبر فارس أن الأشخاص في لبنان "الراغبين في الشراء، يتريثون قليلاً، كي يتبين مصير البلد ومستقبل الوضع فيه وفي المـــنطقة". وطمـــأن إلى أن "السوق العقارية اللبنانية قـــوية جداً، وأحوال المطوّرين في لبنان المادية جيدة، وقلة منهم يتزعزع وضعها".



وشدد على أن "الأسعار بالنسبة إلى الكلفة هي واقعية وليست خارجة عن الواقع. وإذا كان السوريون يشترون عقارات في لبنان، قال فارس "ثمة عدد كبير من المتموّلين السوريين يملكون أصلاً عقارات في لبنان. وهذه النسبة قد تزيد نظراً إلى الأوضاع، ولكن لم نشعر أنّ ثمة فورة شراء من جانبهم".



ولم ينفِ فارس "التباطؤ في السوق"، مشيراً إلى أن الأسعار "قبل سنوات كانت جامدة وغير قابلة للتفاوض أما اليوم فثمة مرونة في أسعار العقارات والشقق والمحال". ورحّب بتملّك الأجنبي "لكن يجب أن يكون ثمة قانون صارم وشفّاف في هذا الشأن ويجب تنظيمه، والعمل على الحدّ من هامش التحايل على القانون، بوسائل كثيرة منها توفير حوافز لمن يشتري العقارات".