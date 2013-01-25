السعودية للكهرباء 60 مليار ريال لتلبية طلب مشاريع الإسكان آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

أكد رئيس الشركة السعودية للكهرباء، المهندس علي البراك، أن الشركة اعتمدت في ميزانيتها الجديدة 60 مليار ريال، وذلك لمشاريع البنية التحتية التي تقرها الدولة بين الحين والآخر.



وأفاد بأن المشاريع الجديدة المتمثلة بالنقل (السيارات، القطارات، وغيرها) ستعمل على الطاقة الكهربائية، لذلك يجب توفير الطاقة الكهربائية.



وأضاف في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن الشركة ستعمل على تأمين الكهرباء للمشاريع الجديدة إلى جانب تأمينها للمواطنين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ما نراه من مشاريع كهربائية هو استمرار للمنظمومة المتكامله للشركة، يقابل ذلك النمو المطرد السكاني، والمشاريع الأخرى، بجانب المرافق الحكومية والصناعية.



وأكد أن الزيادة في ميزانية الشركة هي بسبب التوسع في مشاريع الإسكان، موضحاً أن الشركة وفرت الكهرباء لـ420 ألف وحدة سكنية وتجارية في العام، ونتوقع في سنة 2013 توفير الكهرباء لـ430 ألف وحدة سكنية. وقال إن استمرار البناء وتوفير الكهرباء هو للأجيال القادمة، وتأمين ما تحتاجه الشركة من اعتمادات لإتمام مشاريعها.