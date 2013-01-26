وزير الإسكان لـالعربية المغرب يحتاج 800 ألف وحدة سكنية آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: العربية.نت

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قال وزير الإسكان المغربي نبيل بن عبدالله إن بلاده تعاني من عجز في المساكن يبلغ ثمانمئة ألف وحدة، مضيفاً في مقابلة مع قناة "العربية" أن الحكومة نجحت في تقليص العجز ببناء مئة ألف مسكن، وإنها تنوي ضخ نحو أربعمئة مليون دولار لتقليص العجز مستقبلاً.



أشار وزير الإسكان إلى أن الحكومة قامت بضخ 30 مليار درهم لبناء المساكن منذ عام 2004.



وأوضح الوزير أن الحكومة استطاعت تقليص عجز المساكن بنحو 100 ألف مسكن، مؤكداً أن الأولوية لبناء السكن الاجتماعي، الذي يحظى بإقبال من جانب المستثمرين، خاصة وأن الحكومة تهتم ببناء مساكن لمتوسطي الدخل والسكن الفاخر.