التجارة السعودية تصفي مساهمات متعثرة بمليار ريال في 2013

تتوقع لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة السعودية، تصفية عشر مساهمات عقارية متعثرة خلال 2013، تصل قيمتها إلى مليار ريال، فيما أنهت اللجنة تصفية عشر مساهمات خلال العام الماضي بقيمة تجاوزت 3 مليارات ريال.ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، عن مصادر مسؤولة، أن المساهمات التي تمت تصفيتها توجد في عدد من مناطق السعودية، وأن عدداً منها تم إيداعه في حسابات المستفيدين، فيما ينتظر خلال الفترة المقبلة استكمال الإجراءات النظامية لإيداع مبالغ المساهمات الأخرى.

على صعيد ذي صلة، فقد تم الانتهاء من إفراغ مساهمة جوهرة الشرق لمصلحة المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد أن تم إرساء المساهمة لصالحهما خلال الفترة الماضية.



وكانت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة قد أقرت في أكتوبر بيع أرض مساهمة جوهرة الشرق من خلال المزاد المباشر بين المؤسسات الحكومية المستثمرة، وثلاث من الشركات الاستثمارية التي تقدمت لشراء 3.2 مليون متر مربع تمثل كامل مساحة مخطط جوهرة الشرق بقيمة إجمالية بلغت 768 مليون بواقع 240 ريالاً للمتر المربع لصالح المؤسسة العامة للتقاعد مناصفة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بزيادة بلغت 27% عن السعر في المزايدة السابقة.



إلى ذلك، بدأت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة فعلياً صرف جزء من رأسمال مساهمة فجر أبها للمساهمين بنسبة 40.12% على أن يستكمل صرف المتبقي من حقوق المساهمين المتمثلة في باقي رأس المال، والأرباح بعد أن يتم بيع أرض المساهمة.



ودعت أمانة اللجنة المساهمين، الذين لم تودع المبالغ في حساباتهم مراجعة أي من فروع بنك البلاد في أنحاء السعودية مصطحبي إثبات الهوية الوطنية وجميع المستندات الأصلية، التي تثبت أسهمهم وتحديث رقم الآيبان لحساباتهم في البنوك الأخرى ليتم تحويل حقوقهم بأسرع وقت ممكن.



يذكر أن لجنة المساهمات العقارية وفي إطار سعيها لتصفية جميع المساهمات العقارية المنظورة لديها باعت أخيراً أرض مخطط مساهمة كنوز جدة، حيث أرست البيع على مجموعة عبدالقادر المهيدب وأولاده بسعر 165 ريالاً للمتر المربع، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 82.500 مليون ريال لكامل أرض المخطط، كما شرعت اللجنة بتصفية كامل مساهمة درة العوالي في مكة المكرمة وصرفت حقوق المساهمين بنسبة أرباح بلغت 65%.