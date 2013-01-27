السعودية إعفاء 1511 متوفياً من القروض العقارية آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: الرياض - واس

إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القاضي بإعفاء المتوفين من قروض "صندوق التنمية العقارية" اعتمد مدير عام الصندوق محمد بن علي العبداني قائمة بأسماء الدفعة الخامسة والسادسة من المقترضين المتوفين، الذين تم تقديم طلباتهم عبر البرنامج الإلكتروني وأكمل ذووهم بياناتهم المطلوبة، حيث أنهى الصندوق إجراءات تسديد كامل قروضهم وفك الرهن عن عقاراتهم وعددهم 1511 مواطناً بمدن ومحافظات المملكة بقيمة إجمالية تجاوزت 249 مليون ريال وشملت هذه الدفعة المتقدمين حتى الطلب رقم (7470).



وبين العبداني أن الصندوق قام بالتنسيق مع فروع وزارة العدل التابع لها العقار المرهون وبإمكان ورثة المتوفين الواردة أسماؤهم ضمن هاتين الدفعتين مراجعة كتابة العدل لإنهاء إجراءات فك الرهن بأسرع وقت، حرصاً على إبراء ذمم متوفيهم وتحرير عقاراتهم.