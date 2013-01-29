المؤشر العقاري السعودي يواصل انتعاشه ويسجل 7 مليارات

انتعشت الأسواق العقارية في خمس مدن سعودية، هي الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام وجيزان خلال النصف الأول من ربيع الأول الجاري، ورصدت مؤشراتها 4224 صفقة عقارية، ما بين سكنية وتجارية بواقع 7 مليارات و48 مليونا و531 الفا.ففي العاصمة الرياض رصد المؤشر العقاري العام للسوق 1804 صفقات عقارية، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و236 مليونا و568 الف ريال، كأكبر عدد للصفقات، وقيمتها على مستوى المدن السعودية، وحلت مكة المكرمة ثانيا بواقع 741 صفقة، بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و349 مليونا، و445 الف ريال في حين احتلت مدينة الدمام المركز الثالث بواقع 812 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 872 مليونا و198 ألفا و996 ريالا، وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ 851 صفقة، بلغت قيمتها الإجمالية 563 مليونا و754 الفا و145 ريالا، وفقا لصحيفة "المدينة".

وكان المؤشر العقاري العام لمدينة الرياض قد سجل إجمالي القيمة 3,236,568,450 مليار ريال لعدد الصفقات البالغة 1,804 صفقة على المساحة 3,305,356 مترا مربعا بإجمالي قيمة 1,667,134,069 مليار ريال سجلها المؤشر العقاري التجاري لعدد 362 صفقة على مساحة اجمالية بلغت 2,188,728 مترا مربعا اما المؤشر العقاري السكني فرصد إجمالي القيمة 1,569,434,381 مليار ريال لعدد 1642 صفقة والمساحة 1,116,628 مترا مربعا وكانت أكبر قيمة للصفقات 326,099,021 مليون ريال أكبر مساحة للصفقات.



وفي الجانب الاخر سجل المؤشر العقاري العام في مكة المكرمة إجمالي القيمة 2,349,445,494 مليار ريال لعدد الصفقات البالغة 741 صفقة على المساحة 1,060,471 مترا مربعا حيث رصد المؤشر العقاري التجاري إجمالي القيمة 443,020,393 مليون ريال لعدد 120 صفقة المساحة 104,888 مترا مربعا المؤشر العقاري السكني اجمالي القيمة 1,906,425 مليون ريال في مقابل 621 صفقة على مساحة 955,584 مترا مربعا وكانت أكبر قيمة للصفقات رصدها المؤشر 400,000,000 مليون ريال وأكبر مساحة للصفقات 574,153 مترا مربعا.

وفي المدينة المنورة رصد المؤشر العقاري العام للسوق العقاري إجمالي القيمة 563,754,145 مليون ريال عدد الصفقات 851 صفقة المساحة 2,104,486 مترا مربعا حيث سجل المؤشر العقاري التجاري إجمالي القيمة 211,279,677 مليون ريال لعدد الصفقات 181 صفقة المساحة 636,102 متر مربع المؤشر العقاري السكني إجمالي القيمة 352,474,468 مليون ريال عدد الصفقات 670 صفقة المساحة 1,468,384 مترا مربعا أكبر قيمة للصفقات 66,108,300 مليون ريال وأكبر مساحة للصفقات 358,145 مترا مربعا.



أما في مدينة الدمام فقد سجل المؤشر العقاري العام 812 صفقة عقارية ما بين سكنية وتجارية بقيمة اجمالية بلغت 872,198,996 مليون ريال لعدد 812 صفقة تجارية وسكنية على مساحة اجمالية بلغت 615,493 مترا مربعا حيث رصد المؤشر العقاري التجاري إجمالي القيمة 300,574,152 مليون ريال لعدد صفقاته البالغة 181 صفقة على المساحة 200,126 مترا مربعا وسجل المؤشر العقاري السكني إجمالي القيمة 571,624,844 مليون ريال بعدد صفقات بلغ 631 صفقة المساحة 415,367 مترا مربعا وكانت أكبر قيمة للصفقات 60,000,000 مليون ريال وأكبر مساحة 58,000 متر مربع.



وفي مدينة جيزان انهى المؤشر العام تداولاته خلال النصف الأول من الشهر الجاري تعاملاته عند 76 صفقة ما بين تجارية وسكنية بقيمة اجمالية بلغت 27,066,459 مليون ريال على المساحة 51,282 مترا مربعا بواقع 12 صفقة رصدها المؤشر العقاري التجاري بإجمالي القيمة 6,235,000 مليون ريال المساحة 7,749 مترا مربعا، وسجل المؤشر العقاري السكني 64 صفقة عقارية سكنية، بإجمالي القيمة 20,831,459 مليون ريال المساحة 43,533 مترا مربعا أكبر قيمة للصفقات 1,550,000 ريال أكبر مساحة للصفقات 5,600 متر مربع.