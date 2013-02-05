دبي تستحوذ على 40% من أطول الأبراج الشاهقة في ‬2012

استحوذت دبي على 40% من أطول الأبراج الشاهقة التي اكتمل بناؤها خلال عام ‬2012، بعد أن سلمت أربعة من أطول ‬10 أبراج في العالم.



وأفاد تقرير حديث لمجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، أن الإمارات حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً، والثانية أوسطياً في عدد المباني الشاهقة (التي تزيد على ‬200 متر) في نهاية عام ‬2012، مشيداً بالمستوى المعماري الذي قدمته دبي للمجتمع العقاري العالمي، مؤكداً أنها لعبت الدور الرئيس في هذا التطور العمراني الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وقال خبيران عقاريان، إن بناء الأبراج الشاهقة في دبي وضعها ضمن أهم المدن على الخريطة العالمية، لافتين إلى أن العرض الزائد في السوق يحد من التوسع في مشروعات جديدة.



وأفاد تقرير مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، بأن الإمارات حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً، والثانية أوسطياً في عدد المباني الشاهقة (التي تزيد على ‬200 متر) في نهاية عام ‬2012، بعد أن سلمت نحو خمسة أبراج، تستحوذ دبي منها على أربعة أبراج، وأبوظبي على برج واحد، بإجمالي أطوال يبلغ ‬1809 أمتار.



وأضاف أن دبي استحوذت على 40% من أطول الأبراج الشاهقة التي اكتمل بناؤها خلال عام ‬2012، بعد أن سلمت أربعة من أطول ‬10 أبراج في العالم، يبلغ متوسط أطوال هذه الأبراج الجديدة ‬385 متراً.



وبين التقرير أن عدد الأبراج حول العالم وتزيد على ‬200 متر، وتم تسليمها خلال العام الماضي بلغت ‬66 برجاً شاهقاً، بلغ إجمالي أطوالها ‬16 ألفاً و‬714 متراً، ليصل بذلك إجمالي عدد الأبراج الشاهقة في العالم إلى ‬756 برجاً.



وبحسب التقرير، استحوذت منطقة الشرق الأوسط على 24% من إجمالي الأبراج المكتملة في عام ‬2012، فيما سجلت آسيا الحصة الكبرى لتصل إلى 53%، وأمريكا الشمالية ‬9%، وأمريكا الوسطى 6%، وأستراليا 5%، وأخيراً أوروبا 3%.



الاستخدام والمكونات



ومن حيث الاستخدام، بلغت نسبة الأبراج التي تستخدم لغرض السكن 30% من إجمالي الأبراج التي تم تسليمها خلال عام ‬2012، فيما سجلت أبراج المكاتب 39%، ونحو 2% للفنادق، و29% لأغراض مختلطة.



كما بلغت حصة الأبراج التي تستخدم الإسمنت، نسبة كبرى، من حيث مواد البناء، نحو 65%، تلتها الأبراج التي تستخدم المُركّبات بنسبة 26%، ثم الحديد بنسبة 2%، فيما بلغت نسبة الأبراج التي استخدمت مزيجاً من الإسمنت والحديد نحو 8%.



وتوقع التقرير أن يرتفع عدد المباني الشاهقة المتوقع تسليمها خلال العام الجاري من ‬85 برجاً إلى ‬90 برجاً، منها ‬18 برجاً في منطقة الشرق الأوسط، ليصل إجمالي الأبراج إلى ‬851 برجاً، فيما يرتفع هذا المعدل من ‬99 برجاً إلى ‬108 أبراج خلال عام ‬2014 (ثمانية منها في الشرق الأوسط)، ليرتفع إجمالي الأبراج في العالم إلى ‬961 برجاً .