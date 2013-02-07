"التجارة" السعودية تصرف حقوق مساهمي "جوهرة الشرق" بأرباح 65%

أقرت لجنة المساهمات العقارية في اجتماعها المنعقد، اليوم الاثنين، صرف كامل قيمة أرض مساهمة "جوهرة الشرق" للمساهمين بإجمالي 768 مليون ريال بنسبة أرباح مبدئية 65%، بناء على أسهم تم بيعها للمساهمين بقيمة 463 مليون ريال.

وأوضحت اللجنة في بيان صحافي، اليوم، أنه تبين لها من خلال دراسة المساهمة وتقرير المحاسب القانوني، أن صاحب المساهمة قام ببيع أسهم بالزيادة عن الأسهم المصرح له بها، إذ كان المصرح له من وزارة التجارة والصناعة بقيمة 432 مليون ريال، بينما باع أسهماً بقيمة 463 مليون ريال، إضافة إلى مبالغ استكمال التطوير، مؤكدة استمرارها في مطالبة صاحب المساهمة بالمبالغ المكتتب بها بالزيادة، وكذلك المبلغ المتبقي للتطوير وإعادتها للمساهمين حال الحصول عليها.

وأعلنت اللجنة لجميع المساهمين أنها ستبدأ في عملية تحويل المبالغ إلى حسابات المساهمين ابتداء من يوم الاثنين، مطالبة المساهمين الذين لم يسجلوا أو يحدثوا بياناتهم بسرعة تسليم مستنداتهم لدى فروع بنك البلاد.

