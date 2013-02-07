"هيئة الاستثمار" الكويتية تستحوذ على مبنى "فايف كندا سكوير"

أعلنت شركة "سانت مارتنز" للاستثمار العقاري، التابعة للهيئة العامة للاستثمار في الكويت أنها أتمت صفقة شراء مبنى "فايف كندا سكوير" في العاصمة البريطانية لندن، والواقع ضمن مشروع "كناري وارف".

وقالت مجلة "بروبرتي إنفيستور يوروب (باي)" الألمانية إن علمية الاستحواذ على «فايف كندا سكوير» تمت من مجموعة الاستثمارات الخاصة "إيفانز راندال" مقابل مبلغ يُقدر بنحو 385 مليون جنيه إسترليني، كما ذكرت صحيفة الراي الكويتية.

وذكرت المجلة أن المبلغ المدفوع سيساعد "إيفانز راندال" على استرداد جزء من قيمة استثماراتها التي تراجعت في الآونة الأخيرة، ما سيُساعد الشركة على تنفيذ خطة إعادة هيكلة الديون على أصولها والتي بدأتها في العام 2010.

وكانت "إيفانز راندال"، المتخصصة باستثمارات الملكية وتملك 50% من مبنى "غيركين" في لندن والمبنى الذي يضم هيئة الخدمات المالية في "كناري وارف"، استحوذت على "فايف كندا سكوير" بنحو 380 مليون جنيه إسترليني، بيد أن المنافسة الشرسة من المستثمرين الأجانب الساعين خلف الأصول المربحة، أدت إلى المزايدة على السعر، ليهبط بالعائد الأولي على الشراء إلى نحو 5% من 5.25%.

ويقول متخصصون إن عملية بيع "فايف كندا سكوير" تعد مثالا على تحول "إيفانز راندال" بعيدا عن الأصول الضخمة، إلى الاستثمارات التي تتطلب نشاطا أكثر في إدارة الأصول، كإعادة ترتيب عقود الإيجار.

وكانت الشركة اشترت المبنى في العام 2007 بنحو 452 مليون جنيه إسترليني، 354 مليوناً منها على شكل قروض. وعند انهيار قيمة العقارات في أعقاب الأزمة المالية العالمية، بدأت بالتفاوض حول ديونها وضخت أسهما جديدة لإدارة ثمنه ليصل إلى نحو 360 مليون جنيه إسترليني.

وتم تأجير المبنى المكون من 14 طابقا لـ"كريدي سويس" حتى أكتوبر 2027، وتأجير 10 طوابق منها بالباطن لـ"بنك أوف أميركا". ويحظى المالك الجديد بإمكانية مضاعفة ارتفاع الموقع وبالتالي مضاعفة المساحة إلى أكثر من مليون قدم مربعة.

وتدير الهيئة العامة للاستثمار، إحدى أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، أصولا تقدر بـ300 مليار دولار حول العالم. وتتضمن محفظة ممتلكات الهيئة من خلال "سانت مارتنز" مبنى "ويليس"، رابع أكبر مبنى مكتب في مدينة لندن، و"سيكستي ثريدنيدل ستريت" الذي يبعد نحو 50 مترا عن البنك المركزي البريطاني "بنك أوف إنغلاند".

