16 مليار دولار استثمارات الأجانب في عقارات دبي خلال 2012

بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري بدبي خلال العام الماضي نحو (16 مليار دولار) 58,6 مليار درهم، مقابل 13 مليار درهم استثمارات إماراتية، بحسب دائرة الأراضي والأملاك.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة في بيان صحفي أصدرته الدائرة أمس، إن السوق العقاري في دبي يشهد نمواً متزايداً في جذب المستثمرين الأجانب الذي بلغ عددهم بنهاية العام الماضي نحو 18635 مستثمرا.

وأضاف أن المستثمرين الخليجيين لعبوا دوراً مهماً في السوق العقاري بدبي خلال العام الماضي باستثمارات بلغت قيمتها 17,7 مليار درهم، موضحاً أن الاستثمارات الخليجية تنوعت بين شراء وبيع الأراضي والشقق والفلل السكنية، وففقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.



وأكد أن ثقة المستثمر الأجنبي في عقارات دبي ارتفعت بشكل كبير، ويتجلى ذلك من خلال تنوع الجنسيات الأجنبية المستثمرة في السوق، حيث بلغ عدد المستثمرين الأجانب غير العرب نحو 13573 مستثمراً، بقيمة استثمارات بلغت قيمتها 36 مليار درهم.

وبحسب البيان، تصدر المستثمرون الهنود قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر استثماراً في عقارات دبي خلال العام الماضي بقيمة 9 مليارات درهم، والبريطانيون بقيمة 5 مليارات درهم، والباكستانيون 4 مليارات درهم، والروس ملياري درهم، وبلغت قيمة استثمارات جنسيات أجنبية أخرى أكثر من 16 مليار درهم.

وقال بن مجرن، إن البيانات الرسمية الموثقة لدى البحوث والبيانات العقارية في إدارة تنمية القطاع العقاري التابع للدائرة، تظهر أن السوق العقاري في دبي يشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين، مشيراً إلى نجاح الإمارة في التعافي التام من تحديات الأزمة العالمية.

ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك، بلغ إجمالي عدد المستثمرين الخليجيين في السوق العقاري بدبي خلال العام الماضي نحو 2953 مستثمراً، واحتل مواطنو الدولة المركز الأول من خلال 1955 مستثمرا، بقيمة استثمارات بلغت 13 مليار درهم، والسعوديون في المركز الثاني بقيمة استثمارات ملياري درهم .

وأوضحت أن عدد المستثمرين العرب بلغ نحو 2109 مستثمرين خلال العام الماضي، وبلغت قيمة استثماراتهم ما يقارب 5 مليارات درهم، وحل المستثمرون الأردنيون في المرتبة الأولى ثم اللبنانيين، والمصريين والعراقيين.