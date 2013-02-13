ارتفـاع إيجـارات المـنـاطـق الصـنـاعـيــة في دبـي بـ 10%

أفاد تقرير بأن متوسط إيجار المناطق الصناعية في دبي شهد ارتفاعاً خلال عام ‬2012، نتيجة زيادة الطلب على تلك المرافق، مدفوعاً بانتعاش التجارة والأعمال خلال العامين الماضيين، إذ بلغ متوسط إيجار المساحات الصناعية ‬27 درهماً للقدم المربعة سنوياً، بنمو بلغ ‬10٪ مقارنة بالعام السابق، فيما تجاوز إيجار المستودعات ‬4.3 درهم للقدم المربعة سنوياً، بنمو طفيف لم يتجاوز ‬5٪.



في الوقت الذي أفاد خبيران بأن الجودة باتت عاملاً محدداً لنوعية الطلب، الأمر الذي دفع أسعار الوحدات الصناعية إلى الارتفاع خلال الفترة نفسها، بنسب راوحت بين ‬5 و‬10٪، نظراً لقلة المعروض الجيد.



وبين تقرير لشركة «نايت فرانك» للأبحاث والاستشارات العقارية، أن متوسط أسعار الإيجار للمناطق الصناعية في دبي بلغ ‬27 درهماً للقدم المربعة، إذ سجلت منطقة مدينة دبي الملاحية بنمو بلغ ‬10٪ أعلى سعر للإيجار بلغ ‬37 درهماً للقدم المربعة، تلتها منطقة القوز الصناعية (الفئة المتميزة) بمتوسط ‬34 درهماً للقدم المربعة. وأضاف أن إيجارات المنطقة الحرة في جبل علي راوحت بين ‬27 و‬31 درهماً للقدم المربعة، تلاها مجمع دبي للاستثمار (الفئة المتميزة) بـ‬23 درهماً للقدم المربعة، ثم القوز الصناعية (الدرجة الثانية) بنحو ‬21 درهماً للقدم المربعة، وأخيراً مجمع دبي للاستثمار (الدرجة الثانية) بـ‬17 درهماً للقدم المربعة، وفقا لصحيفة "الامارات اليوم".



وأشار إلى أن إيجارات المستودعات سجلت متوسطاً بلغ ‬4.3 دراهم للقدم المربعة، فيما راوح متوسط الإيجار في مدينة دبي الملاحية بين ستة وتسعة دراهم للقدم المربعة، وبلغ في مجمع دبي للاستثمار أربعة دراهم للقدم المربعة، وسجلت المنطقة الحرة في جبل علي متوسطاً بلغ أربعة دراهم للقدم المربعة، فيما راوح إيجار المستودع في منطقة القوز الصناعية، ومنطقة جبل علي الصناعية بين درهم ودرهمين للقدم المربعة.



وذكر التقرير أن القطاع الصناعي في دبي استحوذ على ‬30٪ من إجمالي العقارات الصناعية والمستودعات، تليها المتاجر بنحو ‬23٪، ثم المخازن العامة بنحو ‬23٪ أيضاً، ونحو ‬8٪ لقطاع الأغذية والمشروبات، ومثلها للقطاع الدوائي والطبي، فيما بلغت حصة شركات الطرف الثالث (وسيط إمداد) نحو ‬8٪.



ومن حيث المساحات، بين التقرير أن أكثر من ‬46٪ من الشركات تفضل المساحات التي تراوح بين ‬50 و‬100 ألف قدم مربعة، ونحو ‬23٪ من الشركات تفضل المساحات بين ‬20 و‬50 ألف قدم مربعة، ونحو ‬16٪ يفضلون المساحات التي تقل عن ‬20 ألف قدم مربعة، و‬15٪ من الشركات تختار المساحات التي تزيد على ‬100 ألف قدم مربعة. وأظهر أنه على الرغم من التباطؤ الذي يظهر في الاقتصاد العالمي، إلا أن شركات الخدمات اللوجستية لاتزال تسعى للتوسع في دبي والشرق الأوسط، إذ يرى معظم الشركات في دبي موقعاً مثالياً لممارسة الأعمال نتيجة البيئة التشريعية القوية، والموقع الاستراتيجي.