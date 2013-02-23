تراجع الأسعار يعزز استمرار الطلب على الفلل في أبوظبي

قال خبراء وعاملون في السوق العقاري في أبوظبي، إن الطلب على الفلل السكنية مستمر ومتواصل، خاصة مع الانتهاء من مراحل بعض المشاريع، التي تجد إقبالاً عليها من قبل الأفراد والمستثمرين.

وذكر الخبراء أن ذوي الدخل المرتفع هم الأكثر إقبالاً على شراء الفلل السكنية، خاصة أن أسعارها أكثر ارتفاعاً عن أسعار الشقق، وتقع في مناطق مميزة سواء في جزيرة السعديات، أو منطقة الريف وغيرهما.

كما ارتفع الطلب على شراء الفلل السكنية في مختلف مناطق وضواحي أبوظبي من قبل المواطنين، حيث إن تراجع أسعار الفلل قد شجع على شراء الفلل السكنية.

وقد شهدت مناطق بين الجسرين و”خليفة أ” و”خليفة ب” و”محمد بن زايد” إقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء الفلل السكنية بها، خاصة مع تراجع أسعارها مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل أعوام قليلة. وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

وقال أحمد الفهيم المدير التنفيذي للتسويق والاتصالات والمبيعات والتأجير في شركة التطوير والاستثمار السياحي، إن "العرض يلبي احتياجات سوق أبوظبي العقارية، إذ يوفر لأصحاب المنازل المحتملين خيار تمويل تصل نسبته لغاية 100%، وإتاحة المجال لامتلاك منزل أحلامهم ضمن أحد أرقى مجمعات جزيرة السعديات السكنية في أبوظبي".

وأضاف "أن العرض يأتي في وقت مثالي، تشهد فيه عقارات الشركة زيادةً مطردة على الطلب من قبل المشترين والمستثمرين، ما يعزز من استقطاب الطلب في سوق العقارات الحالية".

ولفت إلى أن الوحدات السكنية تتميز بتنوعها وتميزها، إذ اكتسبت سمعة عالية نظراً لتصاميمها المعمارية المتميزة وتشطيباتها المتقنة.

وتدرس شركة التطوير والاستثمار السياحي حالياً إمكانية إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع فلل شاطئ السعديات نتيجة للطلب الكبير الذي شهدته المرحلتان الأولى والثانية، ويضم المشروع فللاً فاخرة ضمن مجمعات بمداخل خاصة تضم متنزهات خضراء، وملاعب أطفال، وأحواض سباحة، وصالات رياضية، وملاعب لكرة السلة والاسكواش.

