5 مليارات دولار الاستثمارات الخليجية في العقارات التركية

تصل الاستثمارات الخليجية في القطاع العقاري بتركيا إلى نحو 18.35 مليار درهم (5 مليارات دولار) خلال العام الحالي، بعد السماح للأجانب "الأفراد "بتملك الأراضي والعقارات في تركيا، بحسب تقديرات شركة الإنشاءات والتطوير العقاري التركية آغا أوغلو.

وقالت يليف أولغين القنصل العام لتركيا في دبي في تصريحات لـ"الاتحاد" على هامش افتتاح المكتب الإقليمي لشركة التركية "آغا أوغلو" في دبي، إن قرار الحكومة التركية بالسماح للأجانب "الأفراد" بتملك الأراضي والعقارات بعد أن كان مقتصراً على الشركات، سيفتح الباب أمام المستثمرين الخليجيين في الاستثمار في جميع أنحاء تركيا.

وأضافت أن قرار الحكومة التركية بالسماح للمستثمرين الأفراد بتملك الأراضي والوحدات العقارية ليس آخر ما يمكن أن تقدمه الحكومة للمستثمرين، مشيرة في هذا السياق إلى أن الحكومة التركية تدرس حالياً تسهيل عملية حصول المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري على تأشيرة دخول متعددة أو تأشيرة إقامة لمدد معينة، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الاماراتية.

وقالت أولغين إن الاستثمارات العقارية للإماراتيين والخليجيين في تركيا ستشهد نمواً متواصلاً بسبب الزيادة الكبيرة في حركة السياحة الوافدة إلى اسطنبول وبقية المدن التركية، فضلاً عن تسهيل الإجراءات التي أقرتها الحكومة التركية فيما يتعلق بتملك العقارات للأجانب.

ومن جانبه، قال علي آغا أوغلو، رئيس ومؤسس مجموعة شركات "آغا أوغلو"، إن تنامي العلاقات السياسية والاقتصادية بين دول الخليج وتركيا خلال السنوات الماضية، كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الشركة لافتتاح أول مكتب إقليمي لمطور عقاري تركي في المنطقة.

وأضاف أوغلو أن شركته باعت نحو 1300 وحدة سكنية في مشروعاتها العقارية في تركيا، متوقعاً مضاعفة هذه المبيعات عقب افتتاح المكتب الإقليمي للشركة الذي سيوفر جميع البيانات والمعلومات عن المشاريع المتاحة للاستثمار.

وقال إن قيمة مبيعات العقارات في تركيا للمستثمرين الأجانب ترتفع بشكل ملحوظ في ضوء عودة الثقة إلى السوق، حيث توفر تركيا لمستثمريها الأجانب فرصاً عقارية أفضل من حيث الأسعار، بالمقارنة مع المواقع الأخرى.

وذكر أن هناك زيادة مطردة في إقبال المستثمرين من منطقة الخليج على الاستثمار العقاري، مرجعاً ذلك إلى تقارب العادات والتقاليد، بالإضافة إلى أن القرب الجغرافي من المنطقة العربية وبين تركيا ودول الخليج لعب دوراً رئيسياً في زيادة الاستثمارات.

وافتتحت شركة "آغا أوغلو" مكتبها التمثيلي الجديد في دبي أمس، بحضور وفدٌ رفيع المستوى من كبار المسؤولين والشخصيات الإعلامية ورجال الأعمال الأتراك الذين قدموا من تركيا خصيصاً لحضور المناسبة.

ويهدف المكتب إلى تلبية الاهتمام المتنامي للمستثمرين والقاطنين في الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي لامتلاك العقارات في مختلف أرجاء تركيا.

