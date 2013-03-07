"باراماونت" و"داماك" يطلقان "تاورز باي" في دبي بمليار دولار

ويتكون "داماك تاورز باي باراماونت" من 540 شقة فندقية متكاملة الخدمات تحمل علامة "فنادق ومنتجعات باراماونت" وأكثر من 1,400 شقة أخرى تحمل علامة "داماك ميزون - باراماونت"؛ ويقع المشروع في منطقة البرج وسط مدينة دبي ليشكل بذلك واحداً من أبرز الوجهات السياحية الجديدة.
وتبلغ تكلفة مشروع "داماك تاورز باي باراماونت"، الذي لايزال قيد الإنشاء حالياً، نحو مليار دولار أمريكي؛ وسيوفر عند اكتماله بحلول نهاية عام 2015 إطلالة استثنائية ووصولاً سهلاً إلى البرج الأعلى ومركز التسوق الأكبر في العالم. وذلك في منطقة وسط مدينة دبي التي استقبلت أكثر من 65 مليون زائر في العام 2012 بزيادة بلغت 20% مقارنة بعام 2011. ويتفوق هذا الرقم على إجمالي عدد السياح الذين زاروا مدينة نيويورك في العام ذاته والذي بلغ 52 مليوناً.
وقال زياد الشعار، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "داماك العقارية"، في "بورصة برلين للسياحة"، "يتردد صدى الأفلام السينمائية وألقها وتقاليدها بشكل غير مباشر في جميع عناصر التصميم التي يتمتع بها هذا المشروع الاستثنائي. وسنقوم بتوظيف عملية الإنتاج ذاتها التي تميزت بها استوديوهات ‘باراماونت بيكتشرز’ لإخراج وتصميم وإبداع تجربة فندقية عالمية المستوى. وتتخطى علامة ‘باراماونت’ مفهوم الأفلام والترفيه الاستثنائي لتعكس في مضمونها أسلوب حياة بالغ التميز".