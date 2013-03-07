"باراماونت" و"داماك" يطلقان "تاورز باي" في دبي بمليار دولار

تستعد شركة "فنادق ومنتجعات باراماونت" (بي إتش آر)، الوكيل الرسمي لعلامة "باراماونت" التجارية، لإطلاق "داماك تاورز باي باراماونت"، باكورة مشاريع الشركة في قطاع الفنادق والعقارات، في دبي احتفاءً بمرور 101 عاماً على تأسيسها، عبر شراكة حصرية مع "داماك العقارية"، أكبر مطور خاص للعقارات الراقية في منطقة الشرق الأوسط.

ويتكون "داماك تاورز باي باراماونت" من 540 شقة فندقية متكاملة الخدمات تحمل علامة "فنادق ومنتجعات باراماونت" وأكثر من 1,400 شقة أخرى تحمل علامة "داماك ميزون - باراماونت"؛ ويقع المشروع في منطقة البرج وسط مدينة دبي ليشكل بذلك واحداً من أبرز الوجهات السياحية الجديدة.

وتبلغ تكلفة مشروع "داماك تاورز باي باراماونت"، الذي لايزال قيد الإنشاء حالياً، نحو مليار دولار أمريكي؛ وسيوفر عند اكتماله بحلول نهاية عام 2015 إطلالة استثنائية ووصولاً سهلاً إلى البرج الأعلى ومركز التسوق الأكبر في العالم. وذلك في منطقة وسط مدينة دبي التي استقبلت أكثر من 65 مليون زائر في العام 2012 بزيادة بلغت 20% مقارنة بعام 2011. ويتفوق هذا الرقم على إجمالي عدد السياح الذين زاروا مدينة نيويورك في العام ذاته والذي بلغ 52 مليوناً.

وقال زياد الشعار، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "داماك العقارية"، في "بورصة برلين للسياحة"، "يتردد صدى الأفلام السينمائية وألقها وتقاليدها بشكل غير مباشر في جميع عناصر التصميم التي يتمتع بها هذا المشروع الاستثنائي. وسنقوم بتوظيف عملية الإنتاج ذاتها التي تميزت بها استوديوهات ‘باراماونت بيكتشرز’ لإخراج وتصميم وإبداع تجربة فندقية عالمية المستوى. وتتخطى علامة ‘باراماونت’ مفهوم الأفلام والترفيه الاستثنائي لتعكس في مضمونها أسلوب حياة بالغ التميز".

ويتكون مشروع "داماك تاورز باي باراماونت" من 4 أبراج شاهقة يفوق ارتفاعها 250 متراً، وترتبط فيما بينها بمنصة رئيسية متعددة المستويات، وسيضم أحد الأبراج الأربعة فندق وشقق "باراماونت" الفندقية، بينما ستضم الأبراج الثلاثة المتبقية شققاً فندقية متكاملة الخدمات تحمل علامة "داماك ميزون - باراماونت" المشتركة.