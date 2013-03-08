3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي الأسبوع الماضي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي 3 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت قيمة المبايعات 2 مليار درهم منها مبايعات أراض بقيمة 757 مليون درهم ومبايعات شقق وفلل بمليار درهم، بحسب "البيان" الإماراتية.

وسجلت الرهونات 891 مليون درهم منها رهونات أراض بقيمة 677 مليون درهم ورهونات فلل وشقق بقيمة 214 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 1782 مبايعة منها 964 مبايعة للأراضي فيما بلغت مبايعات الشقق والفلل 818 مبايعة بقيمة تتجاوز مليار درهم منها 782 مبايعة للشقق بقيمة مليار درهم و36 مبايعة للفلل بقيمة 88 مليونا كان أهمها مبايعة بقيمة 92 مليون درهم في منطقة برج خليفة ومبايعة أخرى بقيمة 36 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم وتلتها جبل علي الأولى بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم وتم تسجيل 208 رهونات منها 75 رهنا للأراضي بقيمة 677 مليون درهم و133 رهنا للشقق والفلل بقيمة 214 مليون درهم أهمها بمنطقة هور العنز شرق بقيمة 175 مليون درهم وأخرى في جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 125 مليونا.



