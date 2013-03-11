دبي تسجل ثاني أعلى أسعار عقارات في العالم

سجلت دبي ثاني أعلى ارتفاع في أسعار العقارات في العالم العام الماضي، وفق تقرير لمؤسسة نايت فرانك الدولية.

وأضاف أن أسعار العقارات للمنازل الفاخرة في دبي ارتفع 20%. وأوضحت نايت فرانك أن الارتفاع كان مدفوعا ببحث الأثرياء في العالم عن مكان استثمار آمن، فضلا عن بداية الانتعاش من الأزمة العالمية.

يأتي هذا فيما يدخل 12 عقاراً متنوعاً في مزاد علني تنظمه دائرة أراضي وأملاك دبي بمقرها اليوم الاثنين في إطار أول مزادات العام الجاري 2013. وطبقاً لمعلومات (البيان) فإن قيمة العقارات المعروضة بالمزاد تتجاوز 167 مليون درهم منها 11 عقاراً تقع في مناطق دبي القديمة، فيما عدا قطعة أرض يبلغ سعرها الأساسي 5 ملايين درهم يجري عرضها للبيع بالمزاد لكل الجنسيات لوقوعها في منطقة وادي الصفا 5 وهي أحد مناطق التملك الحر، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

