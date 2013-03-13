البنوك السعودية تطلق "القرض الإضافي" الأسبوع المقبل

يطلق "صندوق التنمية العقاري" الأسبوع المقبل برنامج "القرض الإضافي" الذي يهدف إلى تمكين المواطنين، الذين صدرت لهم الموافقة من الحصول على القرض المناسب لاستكمال بناء مساكنهم من خلال كافة البنوك العاملة في السوق السعودي وبفوائد منخفضة وثابتة، قد تصل إلى 2%.

ووفقاً لصحيفة "المدينة" السعودية، أوضح مصدر مسؤول في الصندوق إن الصندوق بدأ بتطبيق البرنامج كتجربة في بنكي "مصرف الراجحي" و"البنك السعودي الهولندي"، بعد أن قام بعمل ورش عمل، وانتهى من كافة الإجراءات القانونية التي تنظم العلاقة بين المقرض والمقترض والصندوق، لمساعدة المواطنين في الحصول على القرض الإضافي المناسب، حيث ستوضح كيفية التعامل بين الأطراف الثلاثة، وذلك بغرض تسهيل تقديم القروض للمستفيدين من المواطنين، وضمان نجاحها.

وأشار إلى أن البنوك ستتيح المجال لكل مواطن حاصل على موافقة القرض، ويحتاج إلى تمويل إضافي لاستكمال بناء السكن الخاص فيه وفق شروط البنك والتي تتضمن، "الملاءة المادية للمقترض والتي بموجبه يحدد البنك قيمة التمويل الإضافي المسوح فيه، مقابل أن يكون الصندوق هو الجهة الضامن أو الراهن للصك أو إشراك البنك الممول في الرهن على قدر مبلغ التمويل".

يُشار إلى أن عدد المتقدمين للصندوق بطلبات قروض سكنية وصل نحو 2.3 مليون متقدم، يبلغ عدد الذين تقدم منهم عبر الانترنت 1.7 مليون متقدم عقب السماح للمواطنين التقديم للقرض العقاري دون اشتراط امتلاك أرض، في حين بلغ عدد المسجلين عبر النظام القديم 600 ألف مسجل على قوائم الانتظار، ليصل العدد الإجمالي إلى 2.3 مليون مواطن.