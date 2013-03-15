محمد بن راشد: قريباً جداً.. دبي الأولـى عالمياً في عدد الفنادق

أكّد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، تعد من الوجهات السياحية المفضلة إقليمياً وعالمياً، وهي تسعى لأن تكون الرقم الأول في مجال السياحة العائلية، إذ يجري حالياً تنفيذ خطط ومشروعات سياحية جاذبة ذات مواصفات ومعايير دولية تلبي حاجات السياحة العائلية.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، نوّه الشيخ محمد خلال استقباله في قصره بزعبيل، وفداً من شركة ستاروود لإدارة الفنادق العالمية، التي تعد أكبر شركة متخصصة في إدارة الفنادق على مستوى العالم، ومقرها نيويورك، بالدور الإيجابي الذي تلعبه الشركة في إدارة الفنادق الـ‬14، التي تديرها وتشغلها في دبي، معرباً عن ثقته في أن دبي ستكون قريباً جداً الرقم واحد بالنسبة لعدد الفنادق ومستواها على مستوى العالم.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، استعراض أنشطة الشركة وعملياتها التشغيلية في دبي والمنطقة والعالم، إذ أكد رئيسها ومديرها التنفيذي، فريتس فان، لصاحب السموّ أن دبي ستصبح المدينة الأولى في العالم لجهة عدد الفنادق التي تديرها (ستاروود) خلال عام ‬2015، بعد استكمال بناء وتجهيز ستة فنادق جديدة في المدينة، ليرتفع بذلك عدد الفنادق التي تديرها في الإمارة إلى ‬20 فندقاً، وبهذا تتفوق على مدينة نيويورك، التي تحتل المركز الأول حالياً بالنسبة للشركة.

يشار إلى أن مكتب رئاسة ستاروود يوجد حالياً في دبي بكامل أعضائه الـ‬20 لعقد اجتماعاته فيها على مدى ‬36 يوماً، إذ تتبع الشركة تقليداً بعقد اجتماعات مكتبها الرئيس كل سنتين مرة في إحدى المدن العالمية، ووقع الاختيار هذا العام على دبي، كونها المدينة المفضلة لدى أعضاء المكتب وعائلاتهم، وهي المركز بالنسبة للشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى ما تتمتع به من بنية تحتية وأسواق عالمية مفتوحة ومراكز تسوق شهيرة.

وتشغّل ستاروود وتدير أكثر من ‬1100 فندق حول العالم.

