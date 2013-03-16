الأمانة أزالت 400 قطعة أرض عشوائية خلال أسبوع

أكدت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن إجمالي مساحات الأراضي العشوائية في العاصمة المقدسة يصل إلى نحو 60 مليون متر مربع، وبقيمة إجمالية تتجاوز المليار ريال، مشيرة إلى أن ظاهرة انتشار الأراضي العشوائية اتسعت رقعتها لتشمل جميع أنحاء المدينة ولم تعد تقتصر على مناطق بعينها.

ودعت اللجنة أمس عقب إعلان أمانة العاصمة المقدسة قدرتها على إزالة مخطط عشوائي بالكامل على مدار الأسبوع الماضي تبلغ فيه عدد قطع الأراضي نحو 400 قطعة أرض، إلى ضرورة الوصول إلى قرار سيادي لحل مشكلة تنامي الظاهرة التي لم تنشأ إلا نظراً للضرورة الملحة لدى المواطنين للسكن، مع تغليظ حجم العقوبات ونوعها على سماسرة الأراضي والمعتدين على مساحات كبيرة تفوق غرض السكن وتصل إلى حد المتاجرة بها.

وأكد المهندس بندر بن حسن قباني، رئيس بلدية الشوقية الفرعية، أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة مخالفات التعديات على الأراضي والممتلكات العامة وإزالتها أولاً بأول، مشدداً على أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".

وقال قباني: '' قامت لجنة التعديات في بلدية الشوقية من هذا المنطلق خلال الأسبوع الماضي بإزالة مخطط عشوائي كبير مقام بطرق عشوائية ولا يحمل أصحابه صكوكاً شرعية، وذلك في إطار حملة مداهمة كبيرة ستتوالى أعمالها''.

من جهته، أشار المهندس ممدوح بن محمد عراقي مدير الإدارة الفنية في بلدية الشوقية الفرعية إلى أن الحملة شملت عدة مواقع في منطقة العكيشية، حيث تمت إزالة مخطط عشوائي كبير مكون من 400 قطعة، تتجاوز مساحته الإجمالية نحو 400 ألف متر مربع، وجميعها مقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها، وهي عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة.

وتابع عراقي: ''البلدية لا تألو جهداً في متابعة كل هذه المخالفات والتجاوزات'' ، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرق الميدانية التي خصصتها البلدية لهذا الغرض، وهي تعمل على مراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

