"الشورى" يناقش مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقارات

يناقش مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية السابعة التي يعقدها غداً الأحد تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية والمعادة دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، بالإضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهماً فيها وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية وتحديد المقصود بعبارة «غير السعودي» الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.



كما يناقش المجلس، بحسب صحيفة الشرق السعودية، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف.

ويتضمن جدول أعمال المجلس عدة تقارير للأداء السنوي لجهات حكومية تتضمن مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1432/1433هـ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي نفسه، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم لذات العام ، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1432/1433هـ.