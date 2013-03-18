وزير الإسكان السعودي يدشن برنامج التمويل الإضافي غداً

يُدشّن وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية السعودي الدكتور شويش بن سعود الضويحي غداً برنامج التمويل الإضافي.

وسيرتب الصندوق مع البنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت الموافقة على إقراضهم, وكذلك مراسم التوقيع مع كل من مصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي لبدء التطبيق التجريبي للبرنامج, وذلك بفندق الريتز كارلتون بالرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال مدير عام الصندوق محمد بن علي العبداني إن البرنامج يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 361، مبيناً أن الصندوق باشر إجراءات العمل بهذا القرار بدعوة البنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري لعقد ورش عمل واجتماعات حضر جانباً منها ممثلون عن وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وأثمرت الاجتماعات عن تشكيل فريق عمل من البنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري لإعداد آلية البرنامج, ومن ثم إعداد اتفاقية نظامية أولية للبرنامج.

وقال مدير عام الصندوق "تلقينا رد مصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي بجاهزيتهم للتنفيذ وتم الاتفاق مع وزارة العدل لوضع آلية لرهن الوحدة السكنية والأرض التي سيتم إقراض صاحبها من الصندوق عن طريق برنامج التمويل الإضافي. ويتطلع الصندوق لمبادرة من جميع البنوك لتنفيذ هذا البرنامج.

وأفاد العبداني أن هذا البرنامج يستفيد منه المواطنون الذين تمت الموافقة على إقراضهم ولم يتمكنوا من الاستفادة من القرض نتيجة ظروفهم المادية حيث يسهم البرنامج في تمكينهم من شراء مساكن لهم أو شراء أراض بقروض تمويلية يقيمون عليها مساكن بقرض الصندوق.

