السعودية: 5 متطلبات للحصول على التمويل العقاري الإضافي

يدشن الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري السعودي، اليوم الثلاثاء، برنامج "التمويل الإضافي" لتمكين المواطنين، الذين صدرت لهم الموافقة على الإقراض من صندوق التنمية العقاري، من الحصول على القرض الإضافي الذي يقدر بـ500 ألف ريال دفعة واحدة، دون تحميل المواطن أي فائدة.

وستعقد الوزارة اتفاقية مع مصرفين للتطبيق التجريبي لهذا البرنامج، ويأتي ذلك ضمن إطار الشراكات الاستراتيجية بين وزارة الإسكان والمصارف.

وكشف مصدر مسؤول في أحد المصارف لصحيفة "الاقتصادية"، أن برنامج التمويل الإضافي سينحصر على المستحقين لقرض الدولة في المدن الرئيسية وهي الرياض وجدة والدمام.

وأشار المصدر إلى خمسة متطلبات للحصول على التمويل الإضافي، وهي أن التمويل سيقدم للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط المصرف لمنتج المرابحة المعتمد حالياً، والذي سبق أن صدرت أسماؤهم في قوائم صندوق التنمية العقاري لصرف قرض الصندوق العقاري البالغ 500 ألف ريال.

وسيتم تمويل المواطن الذي تنطبق عليه الشروط بقيمة العقار المرغوب شراؤه كاملاً، على أن يتم اعتبار قرض الصندوق البالغ 500 ألف ريال دفعة واحدة مقدمة من قيمة العقار، ويتولى الصندوق دفعه لحساب المواطن لدى المصرف بعد تأكيد المصرف إنهاء إجراءات شراء العقار ورهنه بقيمة قرض الصندوق.

وسيتعين على المصرف فتح حساب تجميعي لكل عميل يتم تمويله تمويلاً إضافياً من قبل المصرف، وسيقوم الصندوق بدوره بتحويل دفعات قرض الصندوق في هذا الحساب.

كما سيتعين على جميع من تنطبق عليهم الشروط من العملاء ضرورة تحويل رواتبهم للمصرف المقرض من غير عملاء المصرف، ويجب أن يبلغ العميل كشرط أساسي لمنح التمويل.