انطلاق مزاد على 148 قطعة أرض بمخطط الأرجوان في الرياض

انطلق مزاد علني، الاثنين، على 148 قطعة أرض سكنية في مخطط الأرجوان بوسط الرياض في حي الملك عبدالله، بحضور وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.



وتتراوح مساحات القطع بين 378 متراً و3850 مترا مربعاً، وقد اشترطت أمانة اللجنة على المشتري دفع 90% من قيمة الأرض عند رسوّ المزاد عليه بشيك باسم لجنة المساهمات العقارية، إضافة إلى شيك بمبلغ 2.5% باسم شركة الرميح القابضة كقيمة السعي.



وبدأ المزاد العلني ببيع أول قطعة بسعر المتر وصل إلى 2650 ريالاً للمتر، لترتفع بعض أسعار القطع إلى أكثر من 3000 ريال للمتر.

وقال وزير التجارة والصناعة للصحافيين إن خادم الحرمين الشريفين حريص كل الحرص على ردّ الحقوق لأهلها ودائماً ما يتابع ويسأل ويهتم بكل ما يمسّ المواطن، ونحن نسير بتوجيهاته (حفظه الله)، ونسعد دائماً برد حقوق المساهمين ومعالجة هذه المساهمات المتعثرة، ودائماً ما نحرص على حصول المساهمين على أفضل عائد، وأتوقع بإذن الله حصول المساهمين في مساهمة مخطط الأرجوان على عوائد تفوق 200%.

وحول مساهمة "درة الخبر" قال وزير التجارة إن "الأمور تجري على ما يرام، ويوجد تنسيق بيننا وبين وزارة العدل، وإن شاء الله سيتم الإفراغ قريباً"، مضيفاً أن "التعاون والتنسيق قائم بيننا وبين وزارة العدل وأراضي المساهمات المتعثرة، دائماً ما تحمل قضايا كبيرة ودعاوى كبيرة ونحن دائماً ما نواجه الكثير من التحديات، وبالتأكيد وزارة العدل تقوم بجهد مميز، ووزير العدل يتابع بنفسه ويتواصل معي بشكل مستمر، وهي حريصة على أن يعمل جميع قضاة التنفيذ بشكل جيد، وذلك لسرعة رد الحقوق لجميع المساهمين".

ويتميز مخطط الأرجوان بأنه يضم جميع الخدمات ويعد فرصة سانحة لمن يرغب في السكن أو البناء أو الاستثمار لشراء أراضٍ؛ كون المخطط محاطاً بمخططات سكنية قائمة ومكتملة الخدمات ويسهل الوصول إليه من عدة طرق أهمها وآخرها امتداد طريق العروبة الجديد.

وقال أمين عام لجنة المساهمات العقارية المستشار حمزة بن عبدالعزيز العسكر: "إن المزاد الجديد لمخطط الأرجوان يعد من أهم المزادات التي تقام في الرياض, خاصة أن المزاد يُقام بحي وسط العاصمة، ويضم جميع الخدمات وفرصة سانحة لمن يرغب في السكن أو البناء أو الاستثمار لشراء أراضٍ؛ كون المخطط محاطاً بمخططات سكنية قائمة ومكتملة الخدمات ويسهل الوصول إليه من عدة طرق أهمها وآخرها امتداد طريق العروبة الجديد".