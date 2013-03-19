8.2 مليار درهم إيرادات "إعمار" .. ومبيعات الشقق تتضاعف

زادت إيرادات مبيعات الشقق لشركة "إعمار" العقارية لأكثر من مثليها العام الماضي، ما عوض أثر انخفاض حاد في مبيعات الوحدات التجارية لدى الشركة.

ووفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم"، أظهر بيان تفصيلي لنتائج الأعمال، صدر أمس، أن إيرادات الشركة بلغت 2.5 مليار درهم من مبيعات المجمعات السكنية العام الماضي، مقارنة بـ1.1 مليار درهم في 2011.

لكن دخل بيع الوحدات التجارية تراجع تراجعاً كبيراً إلى 682.2 مليون درهم في 2012، مقارنة مع 2.7 مليار درهم في السنة السابقة.

وتعد "إعمار" من الشركات الأفضل أداء في القطاع العقاري في دبي، نظراً لتركيزها على شريحتي التجزئة والفندقة. وتراجعت إيرادات "إعمار" من مبيعات الفيلل قليلاً إلى 937.1 مليون درهم، مقارنة بـ958.7 مليون درهم في 2011، واستقرت الإيرادات الإجمالية تقريباً عند 8.2 مليار درهم العام الماضي، مقارنة بـ8.1 مليار درهم في 2011.

وكانت الشركة أعلنت في يناير المنصرم تراجع صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 28%، ليأتي دون توقعات المحللين، نظراً لارتفاع التكاليف. وأضاف التقرير أن إعمار تلقت العام الماضي مستحقات قدرها 326.3 مليون درهم من وحدتها المتعثرة أملاك، وما زالت للشركة العقارية مستحقات قدرها 243 مليون درهم على أملاك، انخفاضاً من 595 مليون درهم في 2011.

وارتفعت أسهم إعمار بنسبة 44.5% منذ مطلع العام، متفوقة على مؤشر سوق دبي، الذي صعد 16.8% في الفترة ذاتها.