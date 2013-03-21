مجموعة "آكور" الفرنسية تضيف 1158 غرفة فندقية في أبوظبي بـ2013

تضيف مجموعة "آكور" الفرنسية 1158 غرفة فندقية بأبوظبي العام الحالي، بعد أن أعلنت أمس افتتاح فندقي "نوفوتييل وإيبيس" على امتداد شارع الخليج العربي، فضلاً عن عزمها تدشين اثنين آخرين قبل نهاية 2013.

وبحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، يعتبر فندق "إيبيس بوابة أبوظبي"، أول فندق يحمل هذه العلامة بأبوظبي، ويتألف من 294 غرفة، في حين يتألف فندق "نوفوتيل بوابة أبوظبي" من 224 غرفة، وسيتم افتتاح فندق "أداجيو البستان" أبوظبي، الذي يضم 279 غرفة، و"نوفوتيل البستان" أبوظبي، بسعة 361 غرفة. وتدير مجموعة "آكور" 18 فندقاً بالدولة بإجمالي سعة 4982 غرفة.

وتخطط المجموعة لتوسيع شبكتها الحالية في الشرق الأوسط التي تضم 59 فندقاً، بإجمالي 14160 غرفة، لترتفع خلال 3 سنوات إلى 100 فندق بسعة 25000 غرفة. وجاء افتتاح الفندقــين الجديدين، نتيجــة الشــراكة طويلة المدى بين الدكتور الشيخ أحمد بن سيف آل نهيان، ومجموعة "آكور".

وقال الشيخ أحمد بن سيف آل نهيان "إضافة إلى انضمام إيبيس ونوفوتيل بوابة أبوظبي إلى شبكة عالمية تضم أكثر من 1500 فرع لـ"إيبيس" و400 فرع لـ"نوفوتيل"، أنا مسرور جداً بالعلاقة القوية التي تجمعنا بمجموعة "آكور"، والتي تزيدها مصالحنا المشتركة متانة".

وقال يان كايير، رئيس مجموعة "آكور" والمدير التنفيذي خلال المؤتمر الصحافي أمس "إن شراكتنا مع الدكتور الشيخ أحمد بن سيف آل نهيان من خلال دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعتبر امتيازاً مهماً، لا سيما أن أبوظبي كان لها الدور الأكبر في امتداد وتوسيع مشاريعنا".

وأضاف "تُعد أبوظبي من الأسواق المهمة التي تسعى مجموعة آكور لتعزيز وجودها فيها من خلال بناء أسس قوية ومتماسكة لها في العاصمة الإماراتية، عبر علاماتها التجارية التي تزود جميع متطلبات المسافرين سواء رجال الأعمال أو مسافري السياحة والترفيه".

وعلى الصعيد العالمي، قال كايير إن للمجموعة 3500 فندق موزعة على 92 دولة، تضم أكثر من 440 ألف غرفة.

وتضم محفظة آكور مجموعة واسعة من العلامات الفندقية تشمل سوفيتيل، وبولمان، وإم جاليري، جراند ميركور، ونوفوتيل وسويت نوفوتيل، وميركور، وأداجيو، وإيبيس، وإيبيس ستايل، وإيبيس بادجت، وأوتيل إف1، بحسب كايير. وحول توسع فندقي نوفوتيل وإيبيس عالمياً، قال كايير إنه يوجد 385 فندقاً من علامة نوفوتيل، والتي تضم 74,5 ألف غرفة في 60 دولة، في حين يبلغ عدد فنادق إيبيس 983 فندقاً، تضم 121 ألف غرفة فندقية، في 58 دولة.

وأكد كريستوف لانديه، المدير الإداري لمجموعة آكور في الشرق الأوسط، أن أبوظبي تعد وجهة سياحية متميزة، وجزءاً كبيراً من خطط المجموعة التوسعية، مشيرا إلى أنها ستشهد نمواً كبيراً في عدد السياح في السنوات المقبلة.

وتوقع لانديه أن تفوق معدلات إشغال الفندقين الجديدين للفترة المقبلة الـ70%.

وبحسب إحصاءات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، استقبلت المنشآت الفندقية والبالغ عددها 136 منشأة في أبوظبي نحو 2,39 مليون نزيل خلال عام 2012 بنمو 13%، مقارنة بعام 2011، متجاوزة الأهداف الاستراتيجية الموضوعة لقطاع السياحة بالإمارة وقدرها 2,3 مليون نزيل.

من جهته، قال أوليفير جرنيت، مدير التطوير لمجموعة آكور بالشرق الأوسط، إنه مع افتتاح 4 فنادق في أبوظبي العام الحالي، يرتفع عدد فنادق المجموعة بالعاصمة إلى 6 فنادق.

وهناك 354 فندقاً تحمل علامتي نوفوتيل وإيبيس بالشرق الأوسط، تضم 8 آلاف غرفة، وتتوزع على 17 مدينة.