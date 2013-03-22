السعودية تاسع أغلى دولة في أسعار الفنادق والأولى عربياً

جاءت الكويت في المركز الثالث عربياً والـ21 عالمياً الأغلى في أسعار الفنادق من إجمالي 100 مدينة، وفقاً لمؤشر السفر لقطاع الأعمال والشركات لعام 2013 الصادر عن صحيفة "بيزنس ترافل نيوز" الأمريكية المهتمة بشؤون السياحة والسفر، بحسب صحيفة "الوطن" الكويتية.

وتم تصنيف الدول بناء على تكلفة الفنادق والغذاء، حيث بلغت بالنسبة للكويت 437 دولاراً يومياً، وقد سجلت زيادة في التكلفة بنسبة 2.3% عن 2012.

وتصدرت الرياض المدن العربية، وشغلت المركز التاسع عالمياً بتكلفة يومية للفنادق والغذاء بلغت 501 دولار في 2013، بزيادة بنسبة 4.6% عن 2012.

وجاءت مسقط في المركز الثاني عربياً والـ14 عالمياً بتكلفة يومية 486 دولاراً، بانخفاض في التكلفة بنسبة 1.4-% عن 2012.

وأظهر المؤشر أن أسعار الفنادق اليومية في معظم مدن أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا البالغ عددها 59 مدينة قد سجلت انخفاضاً، غير أن هناك بعض المدن القليلة التي سجلت ارتفاعاً في تكلفة الفنادق وهي الرياض ولندن ومدينة الكويت ودبي وبرشلونة ونيروبي ووارسو وبودابست.

ومن المتوقع أن دبي والعديد من مدن (الخليج) مثل أبوظبي والكويت والدوحة، سوف تواصل التقلب بين الارتفاع والانخفاض في السنوات المقبلة، ويرجع ذلك بصفة خاصة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لطائرات الشرق الأوسط مما ينتج عنه زيادة الطلب على الفنادق وما يتبعه من زيادة المعروض منها.