2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراضٍ وشقق وفلل وإجراءات بيع ورهن و«إجارة منتهية بالتملك» في دبي خلال الأسبوع الماضي، نحو 2.7 مليار درهم، منها 2.1 مليار درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل وعمليات رهن بقيمة نحو 537 مليون درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الذي صدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس، بأن الدائرة سجلت خلال الفترة من 17 إلى 21 من الشهر الجاري 1367 مبايعة، منها 754 لأراض بقيمة 1.3 مليار درهم، و590 مبايعة لشقق بقيمة 812 مليون درهم، و23 مبايعة لفلل بقيمة 78 مليون درهم. وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 370 مليون درهم في منطقة «ند الشبا الأولى»، تلتها مبايعة بقيمة 64 مليون درهم في منطقة «أم نهد الأولى».

وتصدرت «الثنية الخامسة» مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم، فمنطقة «البرشاء جنوب الخامسة» بتسجيلها تسع مبايعات قيمتها 40 مليون درهم.

كما شهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 157 رهناً بقيمة 537 مليون درهم، منها 61 لأراضٍ بمبلغ 393 مليون درهم، و96 رهناً لشقق وفلل بقيمة 144 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «القرهود» بقيمة 178 مليون درهم، وأخرى في منطقة «الثنية الرابعة» بقيمة 53 مليون درهم.