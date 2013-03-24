أغلى شقة في العالم بـ400 مليون دولار

في إمارة موناكو القريبة من فرنسا والتي توصف بأنها "ملاذ ضريبي"؛ لأن أثرياء العالم يهربون بأموالهم إليها لتجنب دفع الضرائب في بلادهم، هناك يجري تطوير أغلى شقة سكنية في العالم، وتبلغ قيمتها المقدرة بنحو 400 مليون دولار، بحسب ما أوردت جريدة "صنداي تايمز" البريطانية.

وتضم الشقة الفارهة التي تتكون من خمسة طوابق العديد من الامتيازات ومعالم الرفاهية، بما في ذلك شلال مياه، وحوض سباحة، على أن أعمال البناء والتشطيب لاتزال جارية في الشقة السكنية ويتوقع أن تصبح جاهزة للإشغال العام المقبل.

وتقع الشقة السكنية على سطح ناطحة سحاب اسمها "أوديون" في موناكو بالقرب من الحدود مع فرنسا، ويبلغ ارتفاع ناطحة السحاب 560 قدماً وتتكون من 70 شقة سكنية تتوزع على 49 طابقاً.

وتم حتى الآن بيع 18 شقة من بين الشقق السبعين، وذلك على الرغم من أن عملية تطوير وبناء البرج لم تنته حتى الآن.

وقال جيمس برايس، رئيس الفريق الدولي لتطوير البرج رئيس شركة "نايت فرانك" العقارية التي تشرف على المبيعات في البرج الذي يجري تطويره في موناكو، إن "هذه الشقق السكنية ستأسر عيون أولئك الباحثين عن أفضل العقارات في العالم".