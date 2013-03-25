13.3 مليار درهم استثمار النساء في القطاع العقاري بدبي

قُدرت استثمارات النساء في السوق العقارية بدبي بنحو 13.3 مليار درهم في 2012، وهو ما يمثل 23% من إجمالي مبيعات العقارات في الإمارة، وفقاً لما نشرته صحيفة "غلف نيوز".

وسجلت دائرة الأراضي والأملاك أن 5434 امراة استثمرن في العقارات، أي بمعدل زيادة طفيفة عن العام الماضي عندما استثمرت 4704 امرأة نحو 10.5 مليار درهم، ما يمثل 22% من المشترين في سوق العقارات.

وقال مستشارو تمويل إن سوق العقارات يشهد إقبالاً متزايداً من النساء في الآونة الأخيرة، ما يستدعي زيادة الوعي حول السوق والإلمام بأساليب تمويل العقارات من قبل المصارف.

وأشار ساندي ساكسينا، مدير مبيعات لدى "بيكسس" للتأمينات إلى أن إقبال النساء على سوق العقارات يعد مؤشراً جيداً وإيجابياً في استثمار الأموال، حيث إن السوق لم يعد حكراً على الرجل.

وأضاف "ما زالت استثمارات النساء تشكل نسبة صغيرة في القطاع، إلا أنها بوادر جيدة وفي ازدياد. وذكر أن اهتمام النساء في شراء العقار بدأ يأخذ حيزاً أكبر من ذي قبل، بغض النظر عما إذا كانت المرأة متزوجة أو عزباء".

ووفقاً لهيلين تاثام، مديرة عقارات في "نايت فرانك" أن الأغلبية من المستثمرات هن سيدات أعمال، وأن النساء يفضلن الاستثمار في العقارات، لأنها آمنة بنسبة أكبر من الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية.

وقال محللون إن زيادة فرص الحصول على معلومات عن السوق، ورغبة النساء بالاستقلال مادياً، ووفرة الخدمات المصرفية الموجهة للمرأة، كلها أمور شجعت النساء على ارتياد السوق، ونشّطت سوق العقارات في الدولة.

وأضافوا أن أغلبية المستثمرات من دول مجلس التعاون يرغبن في استغلال الفرص الاستثمارية في السوق والشعور بالرضى من خلال امتلاك وحدة سكنية، غير أن هيمنة الرجل على سوق العقار تعود بسبب دخلهم المرتفع في الكثير من الأحيان.