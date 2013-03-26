تقرير: ارتفاع عقارات المدينة المنورة السكني إلى 72%

كشف تقرير عن ارتفاع قيمة الصفقات العقارية، ومساحة الأراضي المتداولة في القطاع السكني في منطقة المدينة المنورة خلال الربع الثاني من العام الهجري الجاري بنسبة وصلت إلى 72%، مقابل انخفاض في القطاع التجاري وصل إلى 61%.

وطبقا للتقرير الذي أعده مركز الدراسات الاقتصادية التابع لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، ارتفع إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنسبة 4 في المئة قياسا بما كانت عليه الأوضاع في بداية الربع الثاني، كما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.

وجاء ذلك في أعقاب ارتفاع قيمة الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 72%، وانخفاض قيمة الصفقات في القطاع التجاري بنسبة 61%، في حين سجلت أعلى قيمة في هذا الاتجاه مبلغا وقدره 119.3 مليون ريال، وهي أقل مرتين من القيمة الأخيرة التي جرى تسجيلها والتي زادت عن 330 مليون ريال.

وعلى صعيد الصفقات، ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 22.5% عن ما كان عليه الوضع مع مداولات بداية الربع الثاني، واتضح الارتفاع جليا في إجمالي صفقات العقار بالقطاع السكني بنسبة 21.8%، صاحبه ارتفاع في عدد الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة 25.8%.

وعلى صعيد الأراضي المتداولة ارتفع إجمالي مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية الإجمالية بنسبة فاقت 28.6% بسبب ارتفاع مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع السكني، بنسبة 82.2%، وانخفاض مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة 55.8%، إلا أن حجم التداول في الأراضي كان جليا خلال هذه الفترة من الربع الثاني.

وقياسا بالأسعار الأخيرة المسجلة، فإن العقار خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفع في قيمة صفقاته العقارية عن الشهر الماضي بنسبة بلغت 19.6% نتيجة ارتفاع قيمة الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة تبلغ 37.25 في المئة، وانخفاض قيمة الصفقات في القطاع التجاري بنسبة بلغت 22.7%.

أما أعلى قيمة للصفقات المسجلة هذا العام فكانت أقل بكثير عن العام الماضي ففي الربع الثاني بلغت 119.3 مليون ريال بينما وصلت في العام الماضي إلى 33.9 مليون ريال. وعلى صعيد الصفقات العقارية ارتفع عدد الصفقات العقارية الإجمالية في العام الجاري بنسبة 58.5%، قياسا بالعدد المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع عدد الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 78.7% مع ارتفاع عدد الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة 8.4%.

أما فيما يتعلق بمساحة الأراضي المتداولة فقد انخفض إجمالي مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية الإجمالية في العام الجاري عن سابقه بنسبة 15.8%، بسبب انخفاض إجمالي مساحات الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة 67% مع ارتفاع مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع السكني بنسبة تبلغ 10.9%.

تقرير غرفة المدينة المنورة، أشار إلى أن المؤشر العقاري آخذ في الصعود بشكل ملحوظ مع كل شهر يمضي من العام الهجري الجاري ابتداء من شهر محرم الماضي في أعقاب هبوط واضح تعرض له في أواخر العام الماضي. وطبقا لعقاريين فإن عددا من مواقع المدينة المنورة تشهد ارتفاعا واضحا في قيمة المتر المربع يفوق القيمة الفعلية لها، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على جذب الاستثمارات إلى المنطقة في حال عدم تناسب سعر المتر المربع الواحد مع العائد الاستثماري.

