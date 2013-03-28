بيع 200 شقة في "داماك تاورز" في دبي بـ500 مليون درهم

أعلنت "داماك" الإماراتية عن بيع جميع وحدات المرحلة الأولى من مشروعها "داماك تاورز باي باراماونت" للشقق الفندقية والوحدات السكنية متكاملة الخدمات في منطقة البرج بدبي البالغ عددها 200 شقة بقيمة إجمالية تصل إلى500 مليون درهم، وذلك خلال فعالية حصرية خاصة أطلقت خلالها الشركة المشروع وانحصر حضورها بموجب دعوات شخصية فقط، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

يُذكر أن المشروع تبلغ قيمته مليار دولار، ويستحضر مشروع "داماك تاورز باي باراماونت" الذي تطوره داماك العقارية، بالتعاون مع باراماونت للفنادق والمنتجعات، أجواء هوليوود الساحرة وأسلوب الحياة الفريد لكاليفورنيا، وهو يكرّس تألق شركة الإنتاج السينمائي الشهيرة باراماونت بيكتشرز على مدى 101 عام الماضية .

وقال زياد الشعار، المدير التنفيذي العضو المنتدب لشركة داماك العقارية: "لقد أذهلنا حجم الإقبال الكبير من جانب عملائنا على شراء الوحدات السكنية لواحد من أكثر المشاريع العقارية المنتظرة في دبي".

وقد مثّل ذلك أكبر حفل إطلاق لمشروع عقاري خلال السنوات الأخيرة بلا منازع، الأمر الذي يسلّط الضوء على قوة السوق العقارية، لاسيما العقارات السكنية متكاملة الخدمات والمرتبطة بعلامات تجارية فاخرة.

وأضاف "تتخذ العائلات قرارها في اختيار أماكن سكنها بناءً على الجانب الترفيهي الذي توفره المشاريع السكنية، ويوفر "داماك تاورز باي باراماونت" لقاطنيه مفهوماً سينمائياً فريداً من نوعه، وهو ما يميزه عن غيره.

وكانت "داماك" العقارية حصلت على موافقة مؤسسة التنظيم العقاري، وشركة تيكوم للاستثمارات، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، كما تم تسديد قيمة الأرض المخصصة للمشروع البالغة 246 مليون درهم بالكامل مع تحويل المبالغ المقبوضة من مبيعات المرحلة الأولى إلى حساب الضمان "آسكرو" المرتبط بالمشروع والتي تعادل 10% من إجمالي قيمة العقار (50 مليون درهم).