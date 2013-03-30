دبي تطلق مشاريع عقارية جديدة بـ8 مليارات درهم

تعتزم شركات تطوير عقارية إطلاق مشاريع جديدة في دبي، خلال الربع الأول من العام الحالي تقدر قيمتها بنحو 8٫3 مليار درهم.

وقادت شركات التطوير الوطنية، وفي مقدمتها إعمار، ونخيل، وميدان، وداماك وميدان وجي أندكو، عملية إطلاق المشاريع العقارية الجديدة التي تنوعت بين الشقق الفندقية المخدومة والفلل الفاخرة في مناطق وسط مدينة دبي ونخلة جميرة، فيما غابت مشاريع الإسكان المتوسط عن المشهد، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وقال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي إن العديد من الشركات العقارية كسرت حالة الجمود والتباطؤ التي أصابت مشروعاتها عقب الأزمة المالية العالمية، وبدأت منذ منتصف العام 2011 في استئناف العمل في المشاريع العقارية التي تم إطلاقها قبل العام 2008 وتوقفت بشكل مؤقت نتيجة الضغوط التي استحدثتها الأزمة المالية العالمية.

وأضاف أن تحسن أداء القطاع العقاري استمر خلال العام 2012 لتبدأ كبريات شركات التطوير العقاري في إطلاق المشاريع الجديدة كلياً، في إشارة واضحة إلى أن السوق العقارية تجاوزت التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية بشكل نهائي.

وأكد أن القطاع العقاري في دبي استطاع أن يدخل مرحلة جديدة من النمو، في إطار قاعدة تشريعية ومعطيات سوقية أقوى وأفضل، ما يتيح المجال استدامة الطفرة القائمة.

وأوضح أن إطلاق المشاريع العقارية في دبي يتزامن مع زيادة الطلب الحقيقي على العقار، حيث أصبحت الإمارات تمثل الوجهة الأولى للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط، بسبب تفوق المنظومة السياسية والأمنية والاجتماعية في الدولة.

ولفت إلى أنه من بين المؤشرات الإيجابية الأخرى التي تؤكد تعافي القطاع العقاري في دبي خلال المرحلة الماضية، ارتفاع أسعار البيع في عدد من المناطق المتميزة بنسب تتراوح بين 30% إلى 40%، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار جاء متزامناً مع ارتفاع مماثل في الطلب الحقيقي.

وأشار ابن مجرن إلى بروز ظواهر إيجابية أخرى في توجهات السوق العقارية ولدى المستثمرين، أبرزها إقبال المواطنين على الاستثمار العقاري، وتنوع مصادر الطلب على مختلف الأنشطة العقارية، إلى جانب توسيع دائرة نوعية العقار المستهدف للاستثمار.

ومن بين المشروعات المعلنة، مشروع «العنوان رزيدنس فاونتن فيوز» الذي أطلقته شركة «إعمار» مطلع العام الحالي عن إطلاق مشروع، ويعد أول مشروع متكامل مخصص حصرياً للشقق الفندقية في منطقة “وسط مدينة دبي”.

كما أطلقت الشركة نفسها خلال شهر فبراير الماضي مشروع “العنوان رزيدنس سكاي فيو” في وسط مدينة دبي الذي يمثل أحدث الإضافات الفندقية الفاخرة إلى محفظة مشاريع “العنوان للفنادق والمنتجعات”.

وتقدر التكلفة الاستثمارية لمشروعي العنوان رزيدنس فاونتن فيوز» والعنوان رزيدنس سكاي فيو” الذي تطورهما شركة إعمار العقارية بنحو ملياري درهم، وفق خبراء استندوا في تقديراتهم إلى المواصفات الفنية وأسعار البيع بالمشروعين.

ومن جانبها، أطلقت شركة نخيل العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي مشروعين جديدين، هما “نادي فيستا ماري” و”أزور ريزيدنس” بنخلة جميرا باستثمارات تصل إلى نحو 300 مليون درهم. وأعلنت ميدان وجي آند كو نهاية الأسبوع الماضي عن إطلاق مشروع “ميلينيوم إستايتس” الذي يتضمن مجموعة من الفلل السكنية الفاخرة في الامتداد الجنوبي لميدان، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال البناء والتسليم في نهاية العام 2015.

وتقدر القيمة الاستثمارية للمشروع بنحو 1,2 مليار درهم، حيث سيضم 198 فيلا فاخرة على مساحة قدرها أكثر من 3,8 مليون قدم مربعة، مع توافر إمكانية الشراء على أساس التملك الحر.

وأطلقت شركة داماك العقارية برج «ريسيدنس» في منطقـة دبي مارينـا يضم 200 وحدة للسـكن الفاخـر بتكلفتـه 1,2 مليار درهم، على أن تتولى شركة «فندي» العالمية إعداد التصميمات الداخلية للمشروع بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية إقليمية وقعها الطرفان. وأطلقت الشركة نفسها مشروع “داماك تاورز باي باراماونت” في دبي بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 3,67 مليار درهم.

ويتكون المشروع من 4 أبراج شاهقة يفوق ارتفاعها 250 متراً ترتبط فيما بينها بمنصة رئيسة متعددة المستويات، تحمل جميعها علامة “باراماونت”.