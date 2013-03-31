ارتفاع نسبة الوحدات السكنية "الخالية" بالكويت إلى 12.2%

ارتفعت نسبة المباني الخالية بالكويت، حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في عام 2012، إذ بلغت نسبتها نحو 12.2%، وعددها نحو 22.6 ألف مبنى، من إجمالي 185.8 الف مبنى، مقارنة بنحو 20.5 الف مبنى خال، من اجمالي 182.7 الف مبنى، في نهاية عام 2011، اي ما نسبته 11.2%.

وطبقا لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، اذ بلغت ما نسبته %45.6، من الاجمالي، تلتها المنازل بنسبة 23.6% ثم الدكاكين بنسبة 17.6%، وفقا لصحيفة "القبس".

وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته، بصورة منتظمة من اجمالي عدد الوحدات منذ عام 2002 وحتى نهاية عام 2012، في حين انخفضت نسبة الدكاكين والملاحق، وبلغ معدل النمو المركب 2012/2002، للمنازل والشقق والدكاكين، نحو 1.8% و%4.7 و3.9% على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 6.1%، وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات في عام 2012، فبلغت نحو 29.3% بعد أن كانت نحو 31% في نهاية عام 2011.