تركيا تنشئ جسراً فوق خليج "إزميت" بـ16 مليار دولار

وضع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، حجر الأساس لإنشاء الجسر المعلق فوق خليج "إزميت"، الذي يقلص الزمن المقطوع بين طرفي الخليج، من ساعة ونصف إلى 6 دقائق.

وقال أردوغان "إن تقليص الزمن سيكسب المواطن التركي وقتا كبيرا كان يهدره في قطع المسافة، الوقت كالنقود، وهذا الجسر يمنح المواطن التركي زمنا أكثر كان مهدرا، والجسر سيقلل من نسبة الحوادث المرورية".

وأضاف رئيس الوزراء التركي أن تكلفة الجسر ستصل إلى 16 مليار دولار أميركي، مهنئا شركات الاستثمار التي تحملت هذا المشروع الذي يعتبر من أكبر المشاريع استثمارا في تاريخ الجمهورية التركية، مشيرا إلى أن الحكومة التركية مصممة على الانتهاء من هذا المشروع في عام 2016.

ومن جانبه قال وزير النقل والشؤون البحرية والاتصالات بن علي يلديريم، إن هذا المشروع مطروح على جدول أعمال الحكومات التركية المتعاقبة منذ 1970، مشيرا إلى أن مشروع الجسر المعلق فوق خليج "إزميت"، من أهم المشاريع ضمن الخطة البنائية التي أعلن عنها حزب العدالة والتنمية لتركيا 2023.