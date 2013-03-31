"إعمار" تعتزم بناء أطول برج في العالم بارتفاع 1000 متر

قال رئيس مجلس إدارة شركة إعمار الإماراتية محمد العبار في حديث مع مجلة "آربيان بيزنس" إن الشركة تدرس خطط بناء أطول برج في العالم بطول كيلو متر في آسيا.

ومن المنتظر أن يكون البرج الجديد الذي تعتزم إعمار بناءه أعلى من برج المملكة القابضة المقرر بناؤه في مدينة جدة.

وقال العبار إن المشروع الجديد سيكون "أطول قليلا" من برج المملكة في جدة.

ويصل طول برج خليفة الأطول في العالم والذي شيدته "إعمار" العقارية وافتتح في 4 يناير 2010، نحو 828 متراً.

وأضاف العبار "نعم كنت أريد أن أحاول. ولكن الأمر يختلف تماما لأن السلامة مهمة جداً، ولا بد من التأكد أنها تتم على نحو صحيح".

وقد تم تحديد الرسوم المبدئية للمشروع، وفقاً للعبار.