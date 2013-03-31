5 مليارات ريال من "العقاري" السعودي لبناء 12 ألف مسكن

اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية السعودي محمد بن علي العبداني دفعة قروض جديدة تشمل أكثر من 10 آلاف قرض لبناء ما يقارب 12.1 ألف وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.



وأوضح العبداني أن قيمة هذه الدفعة بلغت 5.045 مليار ريال، تمثل الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1434/1435هـ .

وقال "إن ما يحظى به الصندوق من دعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده أثمر عن زيادة في عدد ومبالغ القروض التي تتم الموافقة عليها، إضافة إلى المتابعة المستمرة للصندوق من قبل وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور شويش بن سعود الضويحي".



وطالب العبداني في تصريحه المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء.

