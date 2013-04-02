إعمار تعتزم بناء مشروع "داون تاون" في الرياض

تعتزم شركة "إعمار" الإماراتية تطوير مشروع "داون تاون" في الرياض على غرار المشروع القائم في دبي، وفق ما قاله رئيس الشركة محمد العبار.

وأضاف العبار أنه تم بالفعل اختيار الموقع لتنفيذ المشروع، وقال إنه يتطلع الى العمل في السعودية وإنها مكان مثير للاهتمام. وأوضح العبار أن المشروع الذي سيقام في الرياض سيكون تماماً في مساحة مثيله في دبي، لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل عن موعد تنفيذ المشروع أو الانتهاء منه، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.

ومن جهة أخرى، دعت شركة "إعمار" العقارية شركات المقاولات لتقديم عروضها في موعد لا يتجاوز 18 أبريل الحالي لتنفيذ عقد إعداد الأرض لتوسعات دبي مول.

وتشمل التوسعات إنشاء قسم للملابس الى جانب المول الحالي والبحيرة، المجاورين لبرج خليفة وفندق العنوان. وسوف تزيد مساحة المول بالتوسعات الجديدة بمقدار 75 الف متر مربع من مساحات تجارة التجزئة ونحو 25 الف متر مربع لانتظار السيارات.