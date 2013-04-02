شراكة سعودية كويتية لتطوير مشاريع عقارية في دبي

كشفت شركتا أبيار للتطوير العقاري، ونايف صالح الراجحي الاستثمارية عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير مشاريع عقارية في دبي، وسيبدأ العمل بهذه الاتفاقية من خلال تطوير برج "هيليانا" الواقع ضمن مشروع أكاسيا أفينيوز في منطقة الصفوح في قلب الجميرا بمدينة دبي في دولة الإمارات.

وقال مرزوق الرشدان رئيس مجلس الإدارة لشركة أبيار للتطوير العقاري في تصريحات شركات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، "نفخر بالتوصل إلى هذه الاتفاقية مع شركة نايف صالح الراجحي الاستثمارية التي لها الخبرة في مجال التطوير، لنطور معا برج هيليانا الذي يمثل الجزء الأهم في مشروع أكاسيا أفينيوز حيث يصل ارتفاعه إلى 104 أمتار وهو مكون من 28 طابقا، ويقع المشروع على مقربة من دبي ميديا سيتي، وعلى بعد دقائق من مول الإمارات بينما تضمن شبكة الطرق السريعة سهولة الوصول إلى وسط مدينة دبي ومطار دبي الدولي".

وأكد الرشدان على أن اتفاقية الشراكة هذه تعزز التعاون الإقليمي، كما تمهد لمزيد من المشاريع المستقبلية في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه، ركز نايف صالح الراجحي رئيس مجلس إدارة شركة نايف صالح الراجحي الاستثمارية على أهمية هذه الشراكة مع شركة أبيار، لكونها إحدى الشركات الخليجية التي تمتلك سجلا حافلا بالإنجازات العقارية المشهودة في المنطقة، والتي تنتهج نفس الأسس القائمة عليها شركة نايف صالح الراجحي الاستثمارية في التطوير العقاري على مر العقد الماضي، من حيث كيفية تطوير الأبراج السكنية، والمشاريع التجارية وغيرها.

وأضاف "كما أن الشراكات الاستراتيجية مع شركات قوية من شأنها إحداث نقلة نوعية في القطاع المستثمر به، ناهيك عن وجود الكثير من هذه الشراكات التي حققت الإنجازات تلو الأخرى في خليجنا العربي، ونحن في شركة نايف صالح الراجحي الاستثمارية قد عززنا من خططنا واستراتيجياتنا بالشراكة مع أبيار".