"داماك" تطلق المرحلة الثانية من مشروع "باراماونت" بالسعودية

أطلقت شركة "داماك العقارية"، مشروعها "داماك تاورز باي باراماونت" للشقق الفندقية والوحدات السكنية متكاملة الخدمات أمام المستثمرين السعوديين.

وقالت الشركة في بيان تلقت "العربية نسخة منه إن المشروع الذي تبلغ قيمته مليار دولار أمريكي يمتاز بإطلالة استثنائية على "برج خليفة" وأكبر مركز للتسوق في العالم.

وقد تم بيع أكثر من 200 وحدة سكنية في المشروع خلال ساعات قليلة فقط من إطلاقه، ما يجعله واحداً من أكثر المشاريع جاذبية في المنطقة.

وتم تطوير هذا المشروع من قبل "داماك العقارية" بالتعاون مع شركة "باراماونت للفنادق والمنتجعات" (بي إتش آر) ويستحضر ألق هوليوود الساحرة وأسلوب الحياة الفريد لكاليفورنيا، كما يعكس تألق شركة الإنتاج السينمائي الشهيرة "باراماونت بيكتشرز" على مدى 101 عام الماضية.